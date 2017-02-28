Dostluğun hiç kaybetmediği maç!

Körfez Belediyesi Spor Danışmanı, başarılı spor adamı Metin Özkan’ın her Salı organize ettiği ve dostluk maçları tüm hızı ile devam ediyor

Kulüp başkanları spor adamları, siyasiler, STK başkan ve yetkilileri, iş adamları, doktorlar, komiserler, komutanlar, eski hakem ve futbolcular her hafta farklı takımlarda bir birine rakip oluyor. Her zaman dostluğun kazandığı maçlarda ter atan kurmaylar güzel vakit geçirmenin keyfini çıkarırken formda kalıyor.

METİN ÖZKAN: KİMSEYİ GERİ ÇEVİRMİYORUZ

Körfez’in sportif anlamda markalaşması için ciddi çaba sarf eden, Fenerbahçe’nin eski futbolcularından, Körfez Belediyesi Spor Akademisi Koordinatörü başarılı spor adamı Metin Özkan “Bu maçlarda amacımız dostluktan başka bir şey değil. Sayımız her geçen gün artıyor. Kadro kurarken zaman zaman zorlanıyoruz ancak gelen kimseyi geri çevirmiyoruz. Körfez’imizin, kentimizin değerli büyükleri ile spor yapmanın mutluluğunu yaşamak bambaşka” diye konuştu. Siyasi ve sportif anlamda körfez ile kent protokolünü bir araya getiren maçlar Salı akşamı saat 21.00’da Alpaslan Türkeş Stadı yanında yer alan Körfez Belediyesi Spor Akademisi Çim Halı Tesisleri’nde oynanıyor. Erdem ÖVÜÇ