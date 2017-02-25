Dostu olmayan insan en YOKSUL insandır!

Mesut Akbulut

Arkadaşlık sahip olunabilecek en değerli manevi değerlerdendir.

Birbirlerimize destek olduğumuz gibi yön gösterebiliriz.

İyi anlaştığımız kişilerle aramızdaki bağları kuvvetlendirerek birlikte çok daha fazla zaman geçiririz.

Arkadaş olmak yeni dostluklara atılan ilk adımlar olarak yorumlanır.

Sahip olduğumuz her arkadaşlığın değer vardır.

Bizde bunları koruyarak birlikte geçirdiğimiz zamanların değerini yükseltiriz.

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Doğru arkadaş seçimi önemli olduğunu atalarımız “üzüm üzüme baka baka kararır”, “bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim” sözleri ile anlatmıştır.

Bizde kendimize seçeceğimiz arkadaşların doğru ve dürüst olmalarına önem vermeliyiz. Arkadaşlarımız bize uyum sağlamazsa eğer onlardan uzak durmamız gerekebilir.

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Arkadaşlar insanların zor günlerinde yanında olan kişilerdir.

Bizde onların alışkanlıkları ve davranışlarına göre hareket etmeliyiz.

Hayatımızı olumsuz etkiliyorsa eğer uzak durmamız gerekmektedir.

İyi arkadaşlar başarıya ulaşmamızı sağlar…

DOST OLMANIN ÖNEMİ

Dostluk sahip olduğumuz önemli manevi değerlerdendir.

Yaşadığımız her şeyi onlarla birlikte yaşar ve zaman geçiririz.

Dostluk önemli olduğu gibi insanların yaptıkları da buna eş değer olur.

Sahip olmadığımız dostlar olduğu zaman hayatımız anlamsız ve kendimizi hep yalnız hissederiz.

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Dostlar ailemiz kadar değeri olup her zaman yanımızda olur kararlarımıza yardımcı olacaklardır. Dostumuz olduğu sürece ailemiz bizi destekler her konuda yol gösterirler.

Aile okul ve iş hayatımızda bunlara sahip olmalıyız.

Sorunların çözümü içi gerekli olup insanlar birlik beraberlik içersinde destek olarak hızlı yükseliş gösterir.

Dostlarımız bize yol gösterir bu sayede aramızda bağlar kuvvetlenir.

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Dost seçiminde dikkatli olarak bize fayda sağlayacak olanları tercih etmeliyiz.

Elbet kusursuz dost olmaz ama hataları aşırıya kaçtığı zaman bize dost değil de köste olacaktır.

İyilik beklediğimiz zaman arkamızdan vuran dostlar en yalancılarıdır.

Dostu olmayan insan dünyanın en yoksu insanıdır her daim… (eokulbilgi.com)

Lalezar Sokak’ta yanlış park sorunu

İzmit Sanayi Mahallesi Lalezar Sokak’ta yanlış park yüzünden yaşanan sıkıntının giderilmesi için İzmit Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile UKOME komisyonu bölgede incelemelerde bulundu. Araç parkının önlenmesi, sanayi bölgesinde aşırı hızdan kaynaklı oluşabilecek kazaların önlenmesi için hız kesiciler konulması yönünde görüş alış verişinde bulunuldu. Yapılan incelemelerle ilgili hazırlanacak raporun UKOME komisyonunda ele alınarak karara bağlanacağı kaydedildi. Yanlış park, her yerde sorun oluyor.

Görüntü kirliliğine izin verilmiyor

İzmit Sanayi Mahallesi DSİ yanı, Yeni Gölcük Yolu köprü altı ve Kandıra Sapağı’nda adaklık ve hayvan satışı yapılan yerler İzmit Belediyesi Zabıta ekiplerince kaldırıldı. Vatandaşlardan da yoğun şekilde şikayetler alınan söz konusu yerlerin sahiplerine önce yazılı tebligat yapılarak ahırları kaldırmaları istendi. Belediyenin yazılı uyarılarının dikkate alınmaması üzerine harekete geçen Zabıta ekipleri, ahırları yıktılar. Yetkililer, adaklık hayvan satmak isteyenlerin Solaklar yolu üzerindeki Modern Hayvan Pazarı’na gidebileceklerini de bildirdiler. Gerçekten de bazen görüntü kirliliklerine rastlıyoruz. Sadece İzmit belediyesi değil, diğer belediyelerde bu konuda hassas olmalı.

Armutlu Kaymakamı Sezer Güzeloğlu’nu örnek alıyor

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Yalova Armutlu ilçesi Kaymakamı Uğur Sezer’i, makamında kabul etti. Kaymakam Sezer, ziyarette Vali Güzeloğlu’nun başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve örnek aldıklarını söyledi. Güzeloğlu, genç kaymakama ziyaret anısına Hereke halı desenlerinin işlendiği tabak hediye etti. Kaymakam Sezer, kendisine iyi bir idol seçmiş. Zira Güzeloğlu, Gümüşhane, Samsun ve Mersin’den sonra Kocaeli’ye geldi. Kesintisiz Valilik yapıyor, hiç merkeze alınmadı. Bu da başarılı bir vali olduğunu gösteriyor.

İzmit’te Alo Atık Hattı

Geri dönüşüm çalışmaları yapan İzmit Belediyesi, başlattığı uygulama ile kişi ve kurumların atık yağ ve elektronik atıklarını bulundukları yerden alıyor. Vatandaşlar ev ve işyerlerinde biriktirdikleri atık yağ ile kullanmadığı elektronik atıkları 444 41 00 veya 318 00 87 numaralı telefonu arayarak haber verebilirler. Vatandaşlardan gelen telefon üzerine ekiplerimiz en kısa süre içinde verilen adrese gidip elektronik atıklar ile atık yağları alıyorlar. Bu hat sayesinde 150 litre bitkisel atık yağ ile 1000 kg. elektronik atık toplayarak geri dönüşümünü sağladı. Güzel bir uygulama. Her birey çevreyi korumak için elinden geleni yapmalı.

Bazı sokakların isimleri değiştirildi

Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde ismi olmayan sokaklara isim kondu, bazı sokakların da isimleri değiştirildi. Başiskele Damlar Mahallesinde bulunan, 5224 parsel ile 2562 parselin arasından geçen isimsiz sokağa “Medine Sokak” verildi. Darıca, Kazım Karabekir Mahallesinde bulunan Günnur Sokak ile Gülnur Sokak isimlerinin adres karışıklığına neden olabileceği düşüncesiyle Günnur Sokağın ismi Şehit Zafer Tuygun Sokak olarak değiştirildi. İzmit İlçesi, Çubuklu Osmaniye Mahallesinde, Orhaniye Caddesi sonunda yer alan ve Orhaniye Mahallesi sınırında bulunan isimsiz kadastro yoluna “Tepebaşı Sokak” ismi kondu. Ayrıca Kartepe İlçesi, Çepni Mahallesinde bulunan isimsiz sokağa Ceyda Sokak isminin verilmesine karar verildi.

Sapanca Belediyesi’ne damperli kamyon verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağa sola araç yardımı yapmaya devam ediyor. Büyükşehir’in şubat ayı meclis toplantısında Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın, 41 10 104 plakalı 1997 Model KOMATSU Greyder ve 41 ND 924 Plakalı 2006 Model FARGO marka Damperli Kamyon’un bedelsiz olarak Sakarya İli Sapanca Belediyesine verildi. Hayırlı olsun.