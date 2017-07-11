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Dövizde son durum

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Dövizde son durum
Serbest piyasada dolar 3,6150 liradan, euro ise 4,1170 liradan güne başladı

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6130 liradan alınan dolar 3,6150 liradan, 4,1150 liradan alınan euro ise 4,1170 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6060 liradan, euro ise 4,1090 liradan satıldı.

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