Dövme sildirmede son teknoloji

Dr. Devrim Gürsoy, vücutlara yapılan dövmelerin istenmediği sürece eskisi kadar ‘kalıcı’ olmadığını söyledi.

Dr. Devrim Gürsoy, dövme sildirme işlemiyle ilgili bilgiler verdi. Gürsoy, “Kişilerin bedenlerini süsleme amacıyla yaptırdıkları dövmeler, üzerinden vakit geçtikten sonra çeşitli sebeplere bağlı olarak, artık beden üzerinde taşınması istenmeyen izlere dönüşebiliyor. Bazen anlamlı buldukları bir sözü, bazen estetik açıdan güzel olduğunu düşündükleri bir tasarımı, bazen ise sevdiklerinin isimlerini vücutlarına kazıtanlar için dövme artık istenmediği sürece eskisi kadar ‘kalıcı’ değil” dedi.

Kalıcılık ortadan kalkıyor

Dr. Devrim Gürsoy, Kalıc ılık ortadan kalkıyor vücut ile uyumlu boya malzemelerinin derinin alt katmanına enjekte edilmesi ile gerçekleştirilen dövme uygulamalarının cildin soyulan kısmının altında kaldığını belirterek, “Kalıcılığını cildin alt katmanlarına yerleşmiş olması ile sağlayan dövmelerin silinmesi de yine cilt dokusunun derin yapılarına etki edebilecek bir teknolojiyi gerektiriyor. Son dönemde medikal estetik alanında kullanılan lazer sistemleri ile dövmelerin kalıcılığı ortadan kaldırılabiliyor.”

"Türkiye’de sadece 3 klinikte bulunuyor"

Dr. Devrim Gürsoy lazer sisteminin özelliklerini şöyle anlattı: “Dövme silme amaçlı olarak son yıllarda kullanılan lazer teknolojilerine eklenen en güncel sistem ise Pico Care lazer sistemi. Şu an, ikisi İstanbul’da ve biri Ankara’da olmak üzere, Türkiye’de bu teknolojiyi kullanan üç klinik bulunuyor. Geçtiğimiz dönemde lazerle dövme silme işleminde en sık kullandığımız yöntem Q-Switch lazer sistemiydi, nanosaniye ile güçlü tek bir atış ile çalışan Q-Switch lazer, ısıyı dövme pigmentine ve çevre dokusuna doğrudan veriyordu. Pico Care lazer sisteminin farkı ise pikosaniye ile yani daha hızlı çalışması ve çevre dokulara zarar vermeden sadece dövme üzerindeki renkleri hedef alması ve dövme üzerindeki renkleri vücudun bertaraf edebileceği çok küçük parçalara bölmesi. Bu özellikleri ile Pico Care lazer sisteminin avantajları dokuya daha az zarar vermesi, seans sayısını azaltması ve silinmesi daha zor olan renkli dövmelerde daha olumlu sonuçlar sunması olarak ön plana çıkıyor.”

"3-4 seansta dövmeden kurtulmak olası"

Dövme silme konusunda daha başarılı sonuçlara imkan sağlayan Pico Care lazer sisteminin, diğer yöntemlerle 10-15 seansta tamamlanan süreci 3-4 seansa indirebildiğini belirten Dr. Gürsoy, “Dövme silme amaçlı müdahalede bizim için en önemli unsurlar dövmenin rengi ve boyutu. Dövme sildirme işleminde hastanın en çok dikkat etmesi gereken husus ise doğru lazer teknolojisinin ehil ellerde kullanımı ile yanık ve yara izi oluşumunun önlenmesi” diye konuştu.