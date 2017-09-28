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Down sendromlulara belge

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Down sendromlulara belge
İŞKUR, İzmit Belediyesi ve Halk Eğitim ortaklığında düzenlenen komi kursuna katılan down sendromlu bireyler, önceki gün düzenlenen törenle belgelerini aldılar.

Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, İzmit Belediye Başkanlığı ve İzmit Halk Eğitim Merkezi arasındaki işbirliği ile down sendromlu bireylere yönelik olarak servis komisi kursu düzenlendi. Söz konusu kursiyerlere meslek ile ilgili nitelikler 192 saatlik eğitimlerle kazandırılmaya çalışıldı. Ayrıca tüm katılımcılara günlük 25 lira kursiyer zaruri gideri ile Genel Sağlık Sigortası/İş Kazası Meslek Hastalığı primleri İŞKUR tarafından ödendi.

 

13 KİŞİ BAŞARILI OLDU

Kursa katılan 14 kursiyerden 13 tanesi başarı ile mezun olarak sertifika almaya hak kazandı. Başarılı kursiyerler belgelerini, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz’ın da katıldığı törenle aldılar. Törende konuşan Ulvi Yılmaz, “Engelliler toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Engellilerimizin sorunlarını anlamak ve bu sorunlara çözüm üretmek bizlere düşmektedir” dedi.

 

EĞİTİMLER SÜRECEK

Down Cafe’ye gelen engelli bireylerin sosyal yaşamla iç içe olacağını dile getiren Yılmaz, “Bu anlamda İzmit Belediye Başkan Nevzat Doğan’a çalışmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Down sendromlu bireylere yönelik olarak servis komisi mesleğinde başlatılan meslek eğitimi sona erdi. Suriyeli kadınlar da dahil olmak üzere çeşitli hedef kitlelerden katılımcılara yönelik olarak bu projedeki partnerlerimizle işbirliklerimiz devam ediyor. Bundan sonra da ihtiyaç duyulan alanlarda mesleki eğitim temelli proje birliktelikleri devam ettirilecek” diye konuştu.

 

1183 KİŞİYE EĞİTİM

Öte yandan İŞKUR bünyesinde yapılan kurs çalışmaları kapsamında 2017 yılı içinde 63 grupta toplam bin 183 kişiye yönelik olarak mesleki eğitim kursu düzenlendiği açıklandı. Öte yandan girişimcilik programlarına ise şimdiye kadar bin 58 kişi katılmıştır. İşbaşı eğitim programlarından ise 4 bin 227 kişi faydalandı” dedi.

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