Dr. Demirhan: "Tahlil sonuçları temiz"

Kocaeli Halk Sağlığı Müdürü Dr. Faruk Demirhan “Kartepe İlçesi Suadiye şebeke suyunun ishal salgınına neden olduğu” iddialarına yönelik bölgede incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Kartepe ilçesinin Suadiye Mahallesi'nde ki kanalizasyon sularının içme suyuna karıştı iddiası ortaya atılmıştı. Bu iddiaların ardından Kocaeli Halk Sağlığı Müdürü Dr. Faruk Demirhan bölgede incelemelerde bulundu.

TAHLİL SONUÇLARI TEMİZ

Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi Muhtarı Vehbi Gündüz ve Suadiye Aile Sağlığı Merkezinde hizmet veren sağlık çalışanları ile bölgedeki durumu değerlendiren Kocaeli Halk Sağlığı Müdürü Dr. Faruk Demirhan, "Gerek Kocaeli İl Halk Sağlığı Müdürlüğümüz, gerekse Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan içme suyu tahlil sonuçlarının, incelemeyi yapan Laboratuvar merkezlerince temiz olduğu bildirilmiştir. İlimiz Sağlık Kurumlarına yapılan muayene başvuruları incelenmiş olup, bölgede ikamet eden ve karın ağrısı, ishal şikayetleriyle başvuran hasta sayısında bir artış söz konusu değildir. Ayrıca konuyla ilgili inceleme ve takiplerimiz devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur “ dedi.