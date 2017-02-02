Dr. Kubilay’dan sağlıklı zayıflamanın sırları

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Dr. Gürkan Kubilay, “Yiye Yiye Zayıflatıyoruz” konulu semineri ile Gebzeliler ile bir araya geldi.

Dr. Gürkan Kubilay 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan kültür salonunda gerçekleştirdiği seminerinde sağlıklı bir şekilde nasıl kilo verileceğini Gebzelilerle paylaştı. Katılımcıların ilgiyle dinlediği seminerde Dr. Gürkan Kubilay, ara öğünlerin zayıflamada ki önemine vurgu yaptı. Sık sık yemenin az yemekten daha sağlıklı olduğunu ifade eden Kubilay, “Son dönemde bize gelen 12 bin hastaya günde kaç öğün yemek yediğini sorduk ve 11 bin 200 tanesi günde 2 yada 3 öğün olduğunu söyledi.

ARA ÖĞÜNLER

Bu insanlarda çoğunlukla ara öğün yok, kahvaltı yok ve bu yüzden kilo alıyorlar. Ara öğünler gerçekten çok önemli, ara öğünleri ihmal etmeyin. Çok yiyenin kilo verdiği az yiyenin kilo aldığı bir dünyada yaşıyoruz. Biz bu insanların öğünlerini 5-6 öğüne çıkardık, ara öğünler uyguladık ve kilo verdiklerini gördük. Her insanın metabolizması farklıdır. Önemli olan doğru saatte doğru besinleri almak” diyerek uyarılarda bulundu.