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Dr Turgut Ateş vefat etti

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Dr Turgut Ateş vefat etti
Kentimizde geniş bir kesim tarafından tanınan ve sanatçı kimliğiyle de bilinen Dr Turgut Ateş, İstanbul’da yaşayan çocuğunun evinde geçirdiği kalp kriziyle yaşamını yitirdi

Kentimizin ve Kocaeli Büyükşehir Musiki Derneği'nin üyelerinden Dr.Turgut Ateş (87) akşam saatlerinde İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Cenazesi bugün Fevziye Camii'nde ikindi namazının ardından kaldırılarak Bağçesme'de toprağa verilecek. 

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