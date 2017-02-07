DSP Kocaeli’den bir vefat haberi daha geldi. Sabah saatlerinde elimize ulaşan, DSP İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım’ın da babası, DSP’nin bir dönem Körfez İlçe Başkanlığını yürüten ve birçok dönemde yönetiminde yer alan Resul Yıldırım’ın vefatı büyük bir üzüntü yaşatmıştı. Alınan bilgilere göre, DSP Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu’nun babası İskece Fıçırlı doğumlu Hafız Şaban Dedeoğlu (94) hayatını kaybetti. 3 çocuk babası olan Dedeoğlu’nun cenazesi yarın (Çarşamba) Fevziye Camii’nde öğle namazına müteakip kaldırılacak. Kocaeli Gazetesi olarak merhum Dedeoğlu ve Yıldırım’a Allah’tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
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DSP'de bir günde 2 vefat!
DSP Kocaeli'de aynı gün içinde gelen vefat haberleri büyük üzüntü yarattı.
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