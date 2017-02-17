DSPden SP'ye ziyaret

DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve yönetim kurulu üyeleri bulundukları binaya taşınan SP İl Başkanı Sinan Ejderoğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ettiler

İzmit Kemalpaşa Mahallesi D-100 karayolu kenarında bulunan Yeni Han İş Merkezi’nin 2’nci katında faaliyetlerini sürdüren DSP’liler aynı binanın 3’ncü katına taşınan SP İl Başkanlığı’nı ziyaret ettiler. DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve yönetim kurulu üyeleri SP İl Başkanı Sinan Ejderoğlu ve yönetim kurulu üyelerine “Hoş geldiniz” ziyaretinde bulundular.

ZARAR VERİYOR

Yapılan ziyarete teşekkür eden SP İl Başkanı Sinan Ejderoğlu, 16 Nisan’da yapılacak olan referandum ülkemizde arzu edilen uzlaşmaya birlik ve birliğine vesile olması dileğinde bulundu. Ejderoğlu “Ülkemizin birlik ve beraberliğine ihtiyacı vardır. Kutuplaşmalar, kamplaşmalar olmasını istiyoruz. Bunlar bize zarar vermektedir” dedi.

ÜLKEMİZİN GELECEĞİ

Referandumun evet-hayır meselesi olmadığını, herkesin vatandaşlık görevini yapmak için sandığa gitmesi gerektiğini söyleyen DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu “Evet yada hayır diyenler aynı sokakta, aynı havayı teneffüs etmeye devam edecek. Bu ülkede birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşamalıyız. Sağlıklı bir referandum olmasını diliyorum. Hayır diyenlerin PKK ile HDP ile aynı kefeye koyulması doğru değildir. Mesele evet yada hayır değildir. Ülkemizin geleceği önemlidir” açıklamasında bulundu. Serkan BORLAK