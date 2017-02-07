DSP Körfez ilçe kurucularından ve eski ilçe başkanlarından Resul Yıldırım sabaha karşı evinde fenalaştı. 112 Acil ekipleri ile Derince Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yıldırım, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalbi duran Yıldırım sabaha karşı saat 05.00 sıralarında yaşamını yitirdi. DSP İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım’ın da babası olan Resul Yıldırım’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Körfez İgsaş Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verilecek. 67 yaşında olan Yıldırım üç çocuk babasıydı.
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DSP’li Resul Yıldırım vefat etti
DSP’nin bir dönem Körfez İlçe Başkanlığını yürüten ve birçok dönemde yönetiminde yer alan Resul Yıldırım yaşamını yitirdi. DSP İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım’ın da babası olan Resul Yıldırım’ın cenazesi bugün toprağa verilecek
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