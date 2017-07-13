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Dualarımız şampiyonluk için

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Dualarımız şampiyonluk için
Yeni sezon öncesi antrenmanlarını sürdüren 3.Lig temsilcimiz Kocaelispor, önceki günü de çift antrenmanla geçti

Gündüz Çenedere Parkuru’nda kros yapan Yeşil Siyahlılar, akşam 17 Ağustos Stadı’nda çalıştı. Hayırlı bir sezon için geleneksel kurban kesimi töreni yapıldı ve bol bol dua edildi

 

TOPLA İLK ÇALIŞMA…

Akşam yapılan antrenman öncesinde kurban kesildi. Tüm takımın ve bazı yöneticilerin hazır bulunduğu kurban kesimi törenine başkanın boyunlukla gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Akşam 18’de yapılan antrenmana Özgür Sürekçi katılmadı. Teknik patron Ümit Metin Yıldız denetimde başlayan antrenman, serbest ısınma hareket koşusu ve ısınma hareketleriyle başladı.

 

TEK ANTRENMAN…

Futbolculara önce top çalışması yaptırıldı, ardından minder üzerinde hareketler gerçekleştirildi. Kaleciler takımdan ayrı çalışırken, kaleci antrenörü gözetiminde çalıştı. Antrenman yenileme çalışması ile sona erdi. Yeşil Siyahlılar bugünkü Çenedere’de kros yaparak tek çalışmayla tamamladı. 2.etap kamp, 26 Temmuz’da yapılacak. Erdem ÖVÜÇ

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