Duayenler oradaydı

TÜFAD Kocaeli Şubesi Kurucu Başkanı Nasut Kayalı, TÜFAD’ın eski başkanları duayen teknik adamlar Süha Erbirsin ve Engin Korukır, Ustalarla Nostalji Gecesi’ne katılanlar arasındaydı

Bir hastası olduğu için eski başkanlardan Şener Dal ise geceye iştirak edemedi.

KİMLER YOKTU Kİ

Kocaeli TÜFAD eski başkanlarından hayatını kaybeden tek isim Cevdet Demirkıran’ın da anıldığı geceye, hakem camiasının yaşayan efsaneleri Fahri Tan ve Mete İnan, Nasut Kayalı’nın çalıştırdığı Baçspor takımında forma giyeceği için 1 Mart 1958’de yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Üsküdar Vapuru’na binmeyen ve hayatta kalan Yılmaz Tuncel ile Eski Gölcük Belediye Başkanı Şaban Aktürkoğlu gecenin onur konukları arasındaydı.