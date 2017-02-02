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Duble yol neden yapılmıyor?

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Duble yol neden yapılmıyor?
MHP Kandıra İlçe Başkanı Özkan Ayyıldız, geçtiğimiz günlerde Kandıra-İzmit yolu üzerinde yaşanan ve 2 kişinin ölümüne neden olan trafik kazasının ardından sosyal medya üzerinden yetkililere ateş püskürdü

MHP Kandıra İlçe Başkanı Özkan Ayyıldız, geçtiğimiz günlerde Kandıra-İzmit yolu üzerinde yaşanan ve 2 kişinin ölümüne neden olan trafik kazasının ardından sosyal medya üzerinden yetkililere ateş püskürdü. Duble yolun temel atma töreninden sonra herhangi bir gelişme yaşanmadığını belirten Ayyıldız, her saniyenin önemli olduğunu belirterek, yetkilileri göreve çağırdı.

 

BAKAN IŞIK’A SORU

Ayyıldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Artık ‘Kandıra bu ilin en sıcak ilçesi, işte insanı cana yakın, Kandıra bizim vazgeçilmezimiz’ gibi siyasi pohpohlamadan sıkıldık. Kürsüde Kandıralıya siyasi hedeflerden dolayı övgü, ama icraat ve hizmete gelince sümen altı! Kandıra’mız için önemli olan duble yol hala niye başlamadı? Bizzat temel atma törenine katıldığım Bakan Fikri Işık’a soruyorum; bu yol inşaatı neden hız kazanmıyor?”

 

“ARTIK BU YOLU YAPIN”

“İktidar partisinden olan belediyelere sesleniyoruz. Bizim bu yolda her gün ya bir akrabamız, bir canımız gidiyor. Empati yapın ve kürsüden övdüğünüz Kandıra’yı ve Kandıralıyı mutlu etmek için can ve mal kaybına sebep olan şu yolu yapın.”

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Yorumlar
Hasan
02 Şubat 2017 Perşembe 15:15
15:15
Duble yol yapıyoruz diye işi büyütüyorlar halbuki tek yol yapıyorlar bir tane yol var zaten tabiki yersen.
Mustafa
02 Şubat 2017 Perşembe 14:56
14:56
temel atmadan sonra yapılan birşey görmedik bir tek otogar kavşağında uyduruktan yapılan göstermelik birşey yapmışlar sonrasında oradada çalışma kalmadı
ismet
02 Şubat 2017 Perşembe 14:15
14:15
yalan oyalıyorlar
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