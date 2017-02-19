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Düellonun galibi Üçtepe ligde kaldı

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Düellonun galibi Üçtepe ligde kaldı
1. Amatör Lig B Grubu’nda ligde kalma mücadelesi veren Üçtepespor, şampiyonluğu garantileyen Diliskelesi’ni Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda konuk etti.

Müthiş bir çekişme içerisinde geçen maçı Üçtepespor 4-3 kazandı ve ligde kalmasını bildi.

 

İLK YARIDA 2’ŞER GOL

Maçta Çetin’in golü ile Diliskelesi öne geçti. 43’te Burak, 44’te de Mesut’un golleri ile Üçtepe 2-1 öne geçti ancak ilk yarının sonlarında Köksal skoru 2-2’ye getirdi. Devre de 2-2 sona erdi. İkinci yarının başında Oğulcan Üçtepe’yi 3-2 öne geçirdi. Karşılıklı ataklarla devam eden maçın 78. dakikasında yine Oğulcan kendisinin 2 takımının ise 4. golünü attı. Bitime 2 dakika kala Alimcan farkı bire indirse de kalan sürede Üçtepe ekibi skoru korumasını bildi ve ligde kalmayı başardı.

 

GÖKHAN TOP FUTBOLCULARINI KUTLADI

Maçın ardından Üçtepespor soyunma odasında büyük bir sevinç yaşadı. Son derece yorucu bir sezonu geride bırakan Üçtepespor’da genç ve başarılı teknik adam Gökhan Top yaptığı değerlendirmeden “Tüm futbolcularım canlarını dişlerine taktı ve bir çok sıkıntıya göğüs gererek adam gibi mücadele etti. Hepsini tek tek kutluyor, Diliskelesi’ne de Süper Amatör Lig’de başarılar diliyorum” dedi. Ahmet AKAY

 

ÜÇTEPESPOR: 4 DİLİSKELESİSPOR: 3

STAT: M.Ali Kağıtçı (1.Küme B)

HAKEMLER: Bilal Çavuş ***, Mustafa Kırbaş ***, Seyfettin Çıtak ***

ÜÇTEPESPOR: Batuhan ***, Burak ***, Güneş ***, Mesut ***, Oğulcan ***, Uğur ***, Gökhan Özdin ** (Fatih **), Eren ***, Murat ***, Okan ***, Alahattin ***

DİLİSKELESİ SPOR: Doğuş ***, Muhammet **, Ömer **, Metin ***, İdris **, Ramazan **, Ali Arslan **, Köksal *** (Alimcan ***), Çetin *** (Emre Erdoğan **), Aykut **

GOLLER: Oğulcan dk.48-78, Burak dk.43, Mesut dk.44 (Üçtepespor),Çetin dk.27, Köksal dk.45, Alimcan dk.88

 

BAŞİSKELE BLD: 4 HİSAREYNSPOR: 3

STAT: Şehit Arslan Kulaksız

HAKEMLER: Burak Karaaslan ***, Şefik Öner ***, Ayhan Özel ***

BAŞİSKELE BLD: Ömer ***, Serkan ***, Arda ***, Abdülkerim ***, Mirsad **,  Yusuf **, Emre ** (Dk 73 Soner *) ,Yunus ****, Erkam ***, İnanç **,Samet ** (Dk 55 Şükrü **)

HİSAREYNSPOR: Harun ***, Bayram ***, Gökhan **, Görkem **, Osman **, Alican ***, Coşkun ** (Onur *) Sezgin *, Erman **,Bilal ***, Burak ** (Berkay *)

GOLLER: Yunus Dk. 42, 49 ve 70, Abdülkerim Dk. 53  (PNT) (Başiskele), Bayram Dk. 58-60, Bilal Dk.87  (Hisareyn)

KIRMIZI KART: Onur Dk. 60  (Hisareyn)

 

TAŞKÖPRÜ BİRLİKSPOR: 3 BAĞÇEŞMESPOR: 2

STAT: Körfez Esentepe

HAKEMLER: Mesut Punar ***, Gökmen Ortak ***, Dünya Güzel ***

TAŞKÖPRÜ BİRLİKSPOR: Sercan ***, Soner ***, Yunus Emre Akıcı ***, Mehmet Çetin ***, Murat ***, Oğuzhan (Dk 84 Ahmet **), Yunus Emre Akar ***, Yasin ****, Lütfü ***, Emre Palaz ****, Süleyman ***

BAĞÇEŞMESPOR: Hamit **, Burak ***, Berat **, Usame ***, Semih **, Burhan ***, Enes **, Kerem **, Mustafa ***, Fatih ****, Murat **

GOLLER: Süleyman Dk 33, Emre Palaz Dk 58 ve 82, Fatih Dk 70, Mustafa Dk 77

 

BAHÇECİKSPOR: 1 BEKİRDERESPOR: 0

STAT: Bahçecik

HAKEMLER: Murat Ortanca ***, Mücahit Şentürk ***, Recep Demir ***

BAHÇECİKSPOR: Ozan *, Burak ***, Soner ***, Emre ****, Yasin ***, Cengizhan *** (Dk 90+3 Ahmet *), Kubilay ***, İbrahim ***, Oğuzhan **, Mücahit ***, Yalçın **

BEKİRDERESPOR: Evren ***, Şaban ***, Burak Özcan **, Aykut ***, Kerem ***, Kadir **, Furkan ***, Fuat **, Emirhan ** (Dk 75 Musa **), Emre ** (Dk 46 İbrahim **), Gökhan ** (Dk 46 Sabri ***)

GOL: Cengizhan Dk 21

KIRMIZI KART: Ozan Dk 90+2:

 

KARTEPE SUADİYE: 0 ARAPÇEŞMESPOR: 1

STAT: Arslanbey

HAKEMLER: Sait Tuzcu ***, Fatih Özbek ***, Samet Sütütemiz ***

KARTEPE SUADİYESPOR: Mustafa ***, Ali ***, Cihan ***, Önder ***, Selman ***, Emre ***, Aykut ****, Ali *** (Dk 72 Oğuzhan **), Furkan *** (Dk 64 Kerem **), Halil *** (Dk 76 Yasin ***), Mesut ***

ARAPÇEŞMESPOR: İlker ***, Hakan Gelgin ** (Dk 46 Arif ***), Yusuf ***, Uğur ***, Gökhan ***, Serdar ** (Dk 46 Tolgay ***), Mehmet ***, Müslüm ***, Yasin *** (Dk 61 Hakan Barut **), Barış ****, Turgay ***

GOLLER: Barış Dk 68

 

ÇAYIROVA SERHATSPOR: 2 KOCAELİ YENİŞEHİR: 1

STAT: Şekerpınar

HAKEMLER: Emrecan Furuncu ***, Uğur Doğan ***, Ertuğrul Yıldırım ***

ÇAYIROVA SERHATSPOR: Muhammet ***, Kubilay ***, Erhan **, İbrahim **, Sadettin ***, Engin **, Şafak ***, Harun *** (Dk 78 Umutcan **), Halil İbrahim **, Şahin ***, Salih **

KOCAELİ YENİŞEHİR: Kadir **, Gökhan ***, Utkucan Coşkun **, Yusuf **, Muzaffer ***, Alperen **, Emre Ortaç ***, Talha **, Utku Gürses ***, Eray ***, Emre Eryılmaz **

GOLLER: Şahin Dk 27 ve 58,  Eray Dk 66

(Yenişehir sahaya 10 kişi çıktı)…

 

GEBZE TAYFUNSPOR:  4 ÇAYIROVA FATİH: 1

STAT: Gebze Metin Oktay

HAKEMLER: Birtan Yavuz ***, Ercan Şamlı ***, Abdullah Yalçınkaya ***

GEBZE TAYFUNSPOR:  Tolga *** (Dk 75 Şevki ***), Sezer ***, Mert ***, Hasan ****, Yunus ***, Olgun ****, Emre ** (Dk 64 Hacıcan **), Musa ***, Önder ***, Ender ***, Oğuzhan ***

ÇAYIROVA  FATİH: Enes **,Cihan **, Hayrullah **, Yalçın ***, Berkan **, Murat Tuşad *** (Dk 80  Mahsun **), Vedat **, Hüseyin Kamil ** (Dk 85 Aziz **), Ömer Faruk **, Alperen ***, Mehmet ***

GOLLER: Sezer Dk 17, Hasan Dk 34 ve 58, Önder Dk 72, Mehmet Dk 81

 

1.AMATÖR KÜME A GRUBU 21.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR                            O         G        B         M           A         Y         P        

1-Arapçeşmespor                  19        15        1          3          47        12        46

2-Başiskele BLD                   19        14        1          4          61        27        43

3-Kartepe Suadiyespor          19        13        0          6          49        26        39

4-Hisareynspor                     19        12        1          6          47        24        37

5-Derince Birlikspor               19        9          4          6          35        34        31

6-Çayırova Serhatspor          19        9          2          8          34        31        29

7-Çamlıtepespor                   19        7          3          9          26        33        24

8-Yuvam İzmitspor               19        7          2          10        37        48        23

9-Gebze Beşköy GB            19        4          2          13        18        53        14

10-Kocaeli Körfezspor          19        3          1          15        18        50        10

11-Kocaeli Yenişehirspor       20        3          1          16        20        54        10

 

TOPLU SONUÇLAR 21.HAFTA

Kocaeli Körfez (BAY)

Çayırova Serhatspor-Kocaeli Yenişehirspor: 2-1

Kartepe Suadiyespor-Arapçeşmespor: 0-1

Yuvam İzmitspor-Gebze Beşköy GB: 2-3

Başiskele BLD-Hisareynspor: 4-3

Derince Birlikspor-Çamlıtepespor: 3-0

 

BU HAFTANIN MAÇLARI 22.HAFTA

Kocaeli Yenişehirspor (BAY)

Kocaeli Körfez-Derince Birlikspor:

Çamlıtepespor-Başiskele BLD:

Hisareynspor-Yuvam İzmitspor:

Gebze Beşköy GB-Kartepe Suadiyespor:

Arapçeşmespor-Çayırova Serhatspor:

 

1.AMATÖR KÜME B GRUBU 21.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR                             O         G         B         M          A         Y          P

1-Diliskelesispor                     19        15        1          3          51        23        46

2-Uzuntarla BLD                     19        13        2          4          36        12        41

3-Bağçeşmespor                    19        10        2          7          37        29        32

4-Çayırova Fatihspor              20        9          3          8          39        45        27

5-Taşköprü Birlikspor              19        7          4          8          32        31        25

6-Üçtepespor                         19        7          4          8          31        41        25

7-Bahçecikspor                      19        7          4          8          40        41        25

8-Gebze Tayfunspor               19        8          0          11        32        35        24

9-Bekirderespor                     19        6          3          10        31        38        21

10-Çayırtepe Gençlik             19        6          3          10        25        45        21

11-Halıdere BLD                    19        3          4          12        24        38        13

 

TOPLU SONUÇLAR 21:HAFTA

Uzuntarla BLD (BAY)

Gebze Tayfunspor-Çayırova Fatih: 4-2

Çayırtepe Gençlik-Halıdere BLD: 3-0 (H)

Taşköprü Birlikspor-Bağçeşmespor: 3-2

Üçtepespor-Diliskelesispor: 4-3

Bahçecikspor-Bekirderespor: 1-0

 

BU HAFTANIN MAÇLARI 21.HAFTA

Çayırova Fatihspor: (BAY)

Uzuntarla BLD-Bahçecikspor:

Bekirderespor-Üçtepespor:

Diliskelesispor-Taşköprü Birlikspor:

Bağçeşmespor-Çayırtepe Gençlik:

Halıdere BLD-Gebze Tayfunspor:

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