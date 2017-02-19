Düellonun galibi Üçtepe ligde kaldı

1. Amatör Lig B Grubu’nda ligde kalma mücadelesi veren Üçtepespor, şampiyonluğu garantileyen Diliskelesi’ni Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda konuk etti.

Müthiş bir çekişme içerisinde geçen maçı Üçtepespor 4-3 kazandı ve ligde kalmasını bildi.

İLK YARIDA 2’ŞER GOL

Maçta Çetin’in golü ile Diliskelesi öne geçti. 43’te Burak, 44’te de Mesut’un golleri ile Üçtepe 2-1 öne geçti ancak ilk yarının sonlarında Köksal skoru 2-2’ye getirdi. Devre de 2-2 sona erdi. İkinci yarının başında Oğulcan Üçtepe’yi 3-2 öne geçirdi. Karşılıklı ataklarla devam eden maçın 78. dakikasında yine Oğulcan kendisinin 2 takımının ise 4. golünü attı. Bitime 2 dakika kala Alimcan farkı bire indirse de kalan sürede Üçtepe ekibi skoru korumasını bildi ve ligde kalmayı başardı.

GÖKHAN TOP FUTBOLCULARINI KUTLADI

Maçın ardından Üçtepespor soyunma odasında büyük bir sevinç yaşadı. Son derece yorucu bir sezonu geride bırakan Üçtepespor’da genç ve başarılı teknik adam Gökhan Top yaptığı değerlendirmeden “Tüm futbolcularım canlarını dişlerine taktı ve bir çok sıkıntıya göğüs gererek adam gibi mücadele etti. Hepsini tek tek kutluyor, Diliskelesi’ne de Süper Amatör Lig’de başarılar diliyorum” dedi. Ahmet AKAY

ÜÇTEPESPOR: 4 DİLİSKELESİSPOR: 3

STAT: M.Ali Kağıtçı (1.Küme B)

HAKEMLER: Bilal Çavuş ***, Mustafa Kırbaş ***, Seyfettin Çıtak ***

ÜÇTEPESPOR: Batuhan ***, Burak ***, Güneş ***, Mesut ***, Oğulcan ***, Uğur ***, Gökhan Özdin ** (Fatih **), Eren ***, Murat ***, Okan ***, Alahattin ***

DİLİSKELESİ SPOR: Doğuş ***, Muhammet **, Ömer **, Metin ***, İdris **, Ramazan **, Ali Arslan **, Köksal *** (Alimcan ***), Çetin *** (Emre Erdoğan **), Aykut **

GOLLER: Oğulcan dk.48-78, Burak dk.43, Mesut dk.44 (Üçtepespor),Çetin dk.27, Köksal dk.45, Alimcan dk.88

BAŞİSKELE BLD: 4 HİSAREYNSPOR: 3

STAT: Şehit Arslan Kulaksız

HAKEMLER: Burak Karaaslan ***, Şefik Öner ***, Ayhan Özel ***

BAŞİSKELE BLD: Ömer ***, Serkan ***, Arda ***, Abdülkerim ***, Mirsad **, Yusuf **, Emre ** (Dk 73 Soner *) ,Yunus ****, Erkam ***, İnanç **,Samet ** (Dk 55 Şükrü **)

HİSAREYNSPOR: Harun ***, Bayram ***, Gökhan **, Görkem **, Osman **, Alican ***, Coşkun ** (Onur *) Sezgin *, Erman **,Bilal ***, Burak ** (Berkay *)

GOLLER: Yunus Dk. 42, 49 ve 70, Abdülkerim Dk. 53 (PNT) (Başiskele), Bayram Dk. 58-60, Bilal Dk.87 (Hisareyn)

KIRMIZI KART: Onur Dk. 60 (Hisareyn)

TAŞKÖPRÜ BİRLİKSPOR: 3 BAĞÇEŞMESPOR: 2

STAT: Körfez Esentepe

HAKEMLER: Mesut Punar ***, Gökmen Ortak ***, Dünya Güzel ***

TAŞKÖPRÜ BİRLİKSPOR: Sercan ***, Soner ***, Yunus Emre Akıcı ***, Mehmet Çetin ***, Murat ***, Oğuzhan (Dk 84 Ahmet **), Yunus Emre Akar ***, Yasin ****, Lütfü ***, Emre Palaz ****, Süleyman ***

BAĞÇEŞMESPOR: Hamit **, Burak ***, Berat **, Usame ***, Semih **, Burhan ***, Enes **, Kerem **, Mustafa ***, Fatih ****, Murat **

GOLLER: Süleyman Dk 33, Emre Palaz Dk 58 ve 82, Fatih Dk 70, Mustafa Dk 77

BAHÇECİKSPOR: 1 BEKİRDERESPOR: 0

STAT: Bahçecik

HAKEMLER: Murat Ortanca ***, Mücahit Şentürk ***, Recep Demir ***

BAHÇECİKSPOR: Ozan *, Burak ***, Soner ***, Emre ****, Yasin ***, Cengizhan *** (Dk 90+3 Ahmet *), Kubilay ***, İbrahim ***, Oğuzhan **, Mücahit ***, Yalçın **

BEKİRDERESPOR: Evren ***, Şaban ***, Burak Özcan **, Aykut ***, Kerem ***, Kadir **, Furkan ***, Fuat **, Emirhan ** (Dk 75 Musa **), Emre ** (Dk 46 İbrahim **), Gökhan ** (Dk 46 Sabri ***)

GOL: Cengizhan Dk 21

KIRMIZI KART: Ozan Dk 90+2:

KARTEPE SUADİYE: 0 ARAPÇEŞMESPOR: 1

STAT: Arslanbey

HAKEMLER: Sait Tuzcu ***, Fatih Özbek ***, Samet Sütütemiz ***

KARTEPE SUADİYESPOR: Mustafa ***, Ali ***, Cihan ***, Önder ***, Selman ***, Emre ***, Aykut ****, Ali *** (Dk 72 Oğuzhan **), Furkan *** (Dk 64 Kerem **), Halil *** (Dk 76 Yasin ***), Mesut ***

ARAPÇEŞMESPOR: İlker ***, Hakan Gelgin ** (Dk 46 Arif ***), Yusuf ***, Uğur ***, Gökhan ***, Serdar ** (Dk 46 Tolgay ***), Mehmet ***, Müslüm ***, Yasin *** (Dk 61 Hakan Barut **), Barış ****, Turgay ***

GOLLER: Barış Dk 68

ÇAYIROVA SERHATSPOR: 2 KOCAELİ YENİŞEHİR: 1

STAT: Şekerpınar

HAKEMLER: Emrecan Furuncu ***, Uğur Doğan ***, Ertuğrul Yıldırım ***

ÇAYIROVA SERHATSPOR: Muhammet ***, Kubilay ***, Erhan **, İbrahim **, Sadettin ***, Engin **, Şafak ***, Harun *** (Dk 78 Umutcan **), Halil İbrahim **, Şahin ***, Salih **

KOCAELİ YENİŞEHİR: Kadir **, Gökhan ***, Utkucan Coşkun **, Yusuf **, Muzaffer ***, Alperen **, Emre Ortaç ***, Talha **, Utku Gürses ***, Eray ***, Emre Eryılmaz **

GOLLER: Şahin Dk 27 ve 58, Eray Dk 66

(Yenişehir sahaya 10 kişi çıktı)…

GEBZE TAYFUNSPOR: 4 ÇAYIROVA FATİH: 1

STAT: Gebze Metin Oktay

HAKEMLER: Birtan Yavuz ***, Ercan Şamlı ***, Abdullah Yalçınkaya ***

GEBZE TAYFUNSPOR: Tolga *** (Dk 75 Şevki ***), Sezer ***, Mert ***, Hasan ****, Yunus ***, Olgun ****, Emre ** (Dk 64 Hacıcan **), Musa ***, Önder ***, Ender ***, Oğuzhan ***

ÇAYIROVA FATİH: Enes **,Cihan **, Hayrullah **, Yalçın ***, Berkan **, Murat Tuşad *** (Dk 80 Mahsun **), Vedat **, Hüseyin Kamil ** (Dk 85 Aziz **), Ömer Faruk **, Alperen ***, Mehmet ***

GOLLER: Sezer Dk 17, Hasan Dk 34 ve 58, Önder Dk 72, Mehmet Dk 81

1.AMATÖR KÜME A GRUBU 21.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Arapçeşmespor 19 15 1 3 47 12 46

2-Başiskele BLD 19 14 1 4 61 27 43

3-Kartepe Suadiyespor 19 13 0 6 49 26 39

4-Hisareynspor 19 12 1 6 47 24 37

5-Derince Birlikspor 19 9 4 6 35 34 31

6-Çayırova Serhatspor 19 9 2 8 34 31 29

7-Çamlıtepespor 19 7 3 9 26 33 24

8-Yuvam İzmitspor 19 7 2 10 37 48 23

9-Gebze Beşköy GB 19 4 2 13 18 53 14

10-Kocaeli Körfezspor 19 3 1 15 18 50 10

11-Kocaeli Yenişehirspor 20 3 1 16 20 54 10

TOPLU SONUÇLAR 21.HAFTA

Kocaeli Körfez (BAY)

Çayırova Serhatspor-Kocaeli Yenişehirspor: 2-1

Kartepe Suadiyespor-Arapçeşmespor: 0-1

Yuvam İzmitspor-Gebze Beşköy GB: 2-3

Başiskele BLD-Hisareynspor: 4-3

Derince Birlikspor-Çamlıtepespor: 3-0

BU HAFTANIN MAÇLARI 22.HAFTA

Kocaeli Yenişehirspor (BAY)

Kocaeli Körfez-Derince Birlikspor:

Çamlıtepespor-Başiskele BLD:

Hisareynspor-Yuvam İzmitspor:

Gebze Beşköy GB-Kartepe Suadiyespor:

Arapçeşmespor-Çayırova Serhatspor:

1.AMATÖR KÜME B GRUBU 21.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Diliskelesispor 19 15 1 3 51 23 46

2-Uzuntarla BLD 19 13 2 4 36 12 41

3-Bağçeşmespor 19 10 2 7 37 29 32

4-Çayırova Fatihspor 20 9 3 8 39 45 27

5-Taşköprü Birlikspor 19 7 4 8 32 31 25

6-Üçtepespor 19 7 4 8 31 41 25

7-Bahçecikspor 19 7 4 8 40 41 25

8-Gebze Tayfunspor 19 8 0 11 32 35 24

9-Bekirderespor 19 6 3 10 31 38 21

10-Çayırtepe Gençlik 19 6 3 10 25 45 21

11-Halıdere BLD 19 3 4 12 24 38 13

TOPLU SONUÇLAR 21:HAFTA

Uzuntarla BLD (BAY)

Gebze Tayfunspor-Çayırova Fatih: 4-2

Çayırtepe Gençlik-Halıdere BLD: 3-0 (H)

Taşköprü Birlikspor-Bağçeşmespor: 3-2

Üçtepespor-Diliskelesispor: 4-3

Bahçecikspor-Bekirderespor: 1-0

BU HAFTANIN MAÇLARI 21.HAFTA

Çayırova Fatihspor: (BAY)

Uzuntarla BLD-Bahçecikspor:

Bekirderespor-Üçtepespor:

Diliskelesispor-Taşköprü Birlikspor:

Bağçeşmespor-Çayırtepe Gençlik:

Halıdere BLD-Gebze Tayfunspor: