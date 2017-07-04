Turan Dumlu, aday olmayı düşünmüyor

2014 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP’den Gölcük Belediye Başkan adayı olan Turan Dumlu, seçimi kıl payı kaybetmişti. CHP’nin oylarını orada yüzde 100 arttırmasına rağmen seçimin kaybedilmesi, Dumlu’yu epeyce üzmüş, CHP’nin Adalet Yürüyüşü’ne katılan Dumlu, 2019’da yapılacak yerel seçimlerde aday olmayı düşünmediğini söyledi. CHP’li Dumlu, CHP milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri ve partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.