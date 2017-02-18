Dumlupınar’dan mutlu dön Körfez’im!

MESUT DÖNÜYOR
Hafta içi mesaisinde Manavgatspor’u İsmetpaşa Stadı’nda Oğuzhan Türkmen’in golü ile deviren ve 3 puana uzanan grup ikincisi Kocaelispor, ligde kalma savaşı veren Kütahyaspor deplasmanında 3 puan arayacak. Sinan ve Burak Özbakır’ın cezalı olduğu için forma giyemeyeceği Yeşil Siyahlılarda cezası sona eren Mesut 11 rotasyonundaki yerini alacak.
FIRSATA ÇEVİRELİM
Her hafta olduğu bu hafta da Kocaelispor için fırsat haftası olabilir. Lider Sancaktepe, zorlu Tekirdağ deplasmanında ter dökecek. Üçüncü Van, dördüncü Altay’ı konuk edecek. Çorum Belediye, yükselen formu ile dikkat çeken Erzin deplasmanında olacak. Ankara Demir, Ramazan Silin ile çıkış yakalayan Kozan Belediye’yi ağırlayacak, Kızılcabölük ise Şırnak’ta Cizre’nin konuğu olacak. Yeşil Siyahlılar, Kütahya’dan galibiyet ile dönerse son derece önemli bir iş daha başarmış olacak. Erdem ÖVÜÇ
3. LİG 1. GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1
Sancaktepe Belediyespor
23
13
7
3
33
13
46
2
KOCAELİSPOR
24
11
9
4
42
24
42
3
Altay
24
11
9
4
39
22
42
4
Van BBSK
24
10
9
5
24
22
39
5
Çorum Belediyespor
24
10
8
6
34
21
38
6
GÖLCÜKSPOR
24
9
9
6
29
25
36
7
Ankara Demirspor
24
8
11
5
32
27
35
8
Bayburt Grup Özel İdare
24
8
9
7
27
23
33
9
Kızılcabölükspor
24
8
9
7
24
23
33
10
24 Erzincanspor
24
7
10
7
24
23
31
11
Erzin Belediyespor
24
8
6
10
23
34
30
12
Tekirdağspor
24
7
8
9
22
30
29
13
Kartalspor
24
8
4
12
23
29
28
14
Karacabey Birlikspor
23
7
5
11
41
38
26
15
Kozan Belediyespor
23
6
7
10
24
29
25
16
Cizre Spor
24
5
9
10
18
33
24
17
Kütahyaspor
23
5
6
12
25
42
21
18
Beylerbeyi
23
4
8
11
26
35
20
19
Manavgatspor
23
3
11
9
15
32
20
YARININ PROGRAMI
12:30
Cizre Spor
Kızılcabölük
13:00
Erzin Belediye
Çorum Bel
13:00
Van BBSK
Altay
13:30
Ankara Demir
Kozan Bel
13:30
Gölcükspor
Beylerbeyi
13:30
Karacabey Birlik
Bayburt Grup
13:30
Kütahyaspor
Kocaelispor
13:30
Manavgatspor
Kartalspor
13:30
Tekirdağspor
Sancaktepe Bel