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Dumlupınar’dan mutlu dön Körfez’im!

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Dumlupınar’dan mutlu dön Körfez’im!
Kocaelispor, sezonun 25. maçında Kütahyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Dumlupınar Stadı’ndaki maç saat 13.30’da başlayacak.

MESUT DÖNÜYOR

Hafta içi mesaisinde Manavgatspor’u İsmetpaşa Stadı’nda Oğuzhan Türkmen’in golü ile deviren ve 3 puana uzanan grup ikincisi Kocaelispor, ligde kalma savaşı veren Kütahyaspor deplasmanında 3 puan arayacak. Sinan ve Burak Özbakır’ın cezalı olduğu için forma giyemeyeceği Yeşil Siyahlılarda cezası sona eren Mesut 11 rotasyonundaki yerini alacak.

 

FIRSATA ÇEVİRELİM

Her hafta olduğu bu hafta da Kocaelispor için fırsat haftası olabilir. Lider Sancaktepe, zorlu Tekirdağ deplasmanında ter dökecek. Üçüncü Van, dördüncü Altay’ı konuk edecek. Çorum Belediye, yükselen formu ile dikkat çeken Erzin deplasmanında olacak. Ankara Demir, Ramazan Silin ile çıkış yakalayan Kozan Belediye’yi ağırlayacak, Kızılcabölük ise Şırnak’ta Cizre’nin konuğu olacak. Yeşil Siyahlılar, Kütahya’dan galibiyet ile dönerse son derece önemli bir iş daha başarmış olacak. Erdem ÖVÜÇ

 

3. LİG 1. GRUP PUAN DURUMU

       TAKIMLAR                                               O    G    B     M    A    Y     P

1

Sancaktepe Belediyespor

23

13

7

3

33

13

46

 

2

KOCAELİSPOR

24

11

9

4

42

24

42

 

3

Altay

24

11

9

4

39

22

42

 

4

Van BBSK

24

10

9

5

24

22

39

 

5

Çorum Belediyespor

24

10

8

6

34

21

38

 

6

GÖLCÜKSPOR

24

9

9

6

29

25

36

 

7

Ankara Demirspor

24

8

11

5

32

27

35

 

8

Bayburt Grup Özel İdare

24

8

9

7

27

23

33

 

9

Kızılcabölükspor

24

8

9

7

24

23

33

 

10

24 Erzincanspor

24

7

10

7

24

23

31

 

11

Erzin Belediyespor

24

8

6

10

23

34

30

 

12

Tekirdağspor

24

7

8

9

22

30

29

 

13

Kartalspor

24

8

4

12

23

29

28

 

14

Karacabey Birlikspor

23

7

5

11

41

38

26

 

15

Kozan Belediyespor

23

6

7

10

24

29

25

 

16

Cizre Spor

24

5

9

10

18

33

24

 

17

Kütahyaspor

23

5

6

12

25

42

21

 

18

Beylerbeyi

23

4

8

11

26

35

20

 

19

Manavgatspor

23

3

11

9

15

32

20

 

 

 

YARININ PROGRAMI

12:30

 

Cizre Spor

Kızılcabölük

13:00

 

Erzin Belediye

Çorum Bel

13:00

 

Van BBSK

Altay

13:30

 

Ankara Demir

Kozan Bel

13:30

 

Gölcükspor

Beylerbeyi

13:30

 

Karacabey Birlik

Bayburt Grup

13:30

 

Kütahyaspor

Kocaelispor

13:30

 

Manavgatspor

Kartalspor

13:30

 

Tekirdağspor

Sancaktepe Bel

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