Dumlupınar’dan mutlu dön Körfez’im!

Kocaelispor, sezonun 25. maçında Kütahyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Dumlupınar Stadı’ndaki maç saat 13.30’da başlayacak.

MESUT DÖNÜYOR

Hafta içi mesaisinde Manavgatspor’u İsmetpaşa Stadı’nda Oğuzhan Türkmen’in golü ile deviren ve 3 puana uzanan grup ikincisi Kocaelispor, ligde kalma savaşı veren Kütahyaspor deplasmanında 3 puan arayacak. Sinan ve Burak Özbakır’ın cezalı olduğu için forma giyemeyeceği Yeşil Siyahlılarda cezası sona eren Mesut 11 rotasyonundaki yerini alacak.

FIRSATA ÇEVİRELİM

Her hafta olduğu bu hafta da Kocaelispor için fırsat haftası olabilir. Lider Sancaktepe, zorlu Tekirdağ deplasmanında ter dökecek. Üçüncü Van, dördüncü Altay’ı konuk edecek. Çorum Belediye, yükselen formu ile dikkat çeken Erzin deplasmanında olacak. Ankara Demir, Ramazan Silin ile çıkış yakalayan Kozan Belediye’yi ağırlayacak, Kızılcabölük ise Şırnak’ta Cizre’nin konuğu olacak. Yeşil Siyahlılar, Kütahya’dan galibiyet ile dönerse son derece önemli bir iş daha başarmış olacak. Erdem ÖVÜÇ

3. LİG 1. GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1 Sancaktepe Belediyespor 23 13 7 3 33 13 46 2 KOCAELİSPOR 24 11 9 4 42 24 42 3 Altay 24 11 9 4 39 22 42 4 Van BBSK 24 10 9 5 24 22 39 5 Çorum Belediyespor 24 10 8 6 34 21 38 6 GÖLCÜKSPOR 24 9 9 6 29 25 36 7 Ankara Demirspor 24 8 11 5 32 27 35 8 Bayburt Grup Özel İdare 24 8 9 7 27 23 33 9 Kızılcabölükspor 24 8 9 7 24 23 33 10 24 Erzincanspor 24 7 10 7 24 23 31 11 Erzin Belediyespor 24 8 6 10 23 34 30 12 Tekirdağspor 24 7 8 9 22 30 29 13 Kartalspor 24 8 4 12 23 29 28 14 Karacabey Birlikspor 23 7 5 11 41 38 26 15 Kozan Belediyespor 23 6 7 10 24 29 25 16 Cizre Spor 24 5 9 10 18 33 24 17 Kütahyaspor 23 5 6 12 25 42 21 18 Beylerbeyi 23 4 8 11 26 35 20 19 Manavgatspor 23 3 11 9 15 32 20

YARININ PROGRAMI