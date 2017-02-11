  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Kocaeli : 2 °C
  • İstanbul : 4 °C
  • Sakarya : 2 °C

Dün geceki operasyonun ayrıntıları

»
Dün geceki operasyonun ayrıntıları
Emniyet Genel Müdürlüğünden 'Huzur Türkiye-3 Uygulaması' açıklaması "Bin 327 kişinin gözaltına alındı, bin 953 şahıs hakkında ise adli-idari işlem uygulandı"

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, 10 Şubat akşamı 81 ilde eş zamanlı olarak sabit yol ve umuma açık yer uygulaması şeklinde iki aşamalı uygulama gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler ve Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden uygulamayı canlı olarak takip etti. 

 

2 BİN 181 KİŞİ YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, uygulama sonuçları hakkında açıklama yayımladı. Açıklamaya göre; polis, jandarma ve sahil güvenlik birimleri tarafından, şehir giriş çıkışları ile önceden tespit edilen 18 bin 131 hassas noktada yapılan uygulamalar sonucunda 675 bin 997 kişi kontrol edildi, arandığı tespit edilen 2 bin 181 kişi yakalandı. Bin 327 kişi gözaltına alınırken bin 953 şahıs hakkında ise adli-idari işlem uygulandı. 1 adet uzun namlulu silah, 91 adet tabanca, 91 adet av tüfeği, bin 660 adet mermi, 38 adet kesici delici alet, 64 adet kuru sıkı tabanca, 373,6 gram eroin, 4 bin 722 gram esrar, 72 gram bonzai, 891 adet captagon, 80 bin 268 paket kaçak sigara, 686 adet kaçak cep telefonu, 762 litre kaçak içki, 20 kilogram menşei belirsiz gümüş, 9 bin 880 kilogram menşei tespit edilemeyen et ve 103 adet tarihi eser ele geçirildi.

 

7 BİN ARACA CEZA

193 bin 852 aracın kontrol edildiği uygulamada, 81 aranan araç yakalandı, 7 bin 022 araca cezai işlem uygulandı ve 2 bin 022 araç ise trafikten men edildi. 22 bin 746 iş yerinin kontrol edilerek 857 iş yerine cezai işlem uygulandığı 4 bin 466 iş yerinin ise kapatıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Ülkemizde ilk defa kolluk güçlerinin bir arada gerçekleştirdikleri, büyük bir uyum ve koordinasyon içerisinde geçen, vatandaşlarımızın oldukça memnun kaldığı gözlemlenen uygulamalar sorunsuz ve başarıyla tamamlandı" ifadeleri yer aldı. 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşçilerin yatakhanesi kül oldu...10 Şubat 2017 Cuma 15:24
  • Tetikçiyi öldüren tetikçi ile azmettirici adliyeye sevk edildi10 Şubat 2017 Cuma 14:59
  • Arkadaşını ezen Orhan Y. suçlamaları kabul etmedi10 Şubat 2017 Cuma 14:51
  • Gebze'de minibüs ile halk otobüsü çarpıştı: 8 yaralı10 Şubat 2017 Cuma 12:13
  • Körfez Motorize Zabıta ekipleri göz açtırmıyor10 Şubat 2017 Cuma 11:51
  • 12 işyerini soyan 3 kişi adliyede10 Şubat 2017 Cuma 11:46
  • FETÖ'den tutuklanan ev hanımı serbest kaldı10 Şubat 2017 Cuma 11:11
  • THY uçağına otobüs çarptı!10 Şubat 2017 Cuma 08:29
  • 3 araç birbirine girdi: 1'i çocuk 3 yaralı10 Şubat 2017 Cuma 08:08
  • Kocaeli'de FETÖ davasında 2 tahliye10 Şubat 2017 Cuma 07:58
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim