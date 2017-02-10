Dünya Kanser Günü’nde stant açtılar

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, Dünya Kanser Günü nedeniyle stant açarak vatandaşları bilgilendirdi

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde önemli bir kampanya düzenlenerek 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde stant açıldı. Standa gelen vatandaşlar kanser hastalığına karşı bilgilendirildi. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, “Her yıl 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde dünyada milyonlarca ölüme neden olan ve en önemlisi pek çoğu önlenebilir olan bir hastalığa karşı toplumsal bilinci arttırmak için tüm dünyada kampanyalar düzenlenmektedir. Kansere karşı artık her zamankinden daha uyumlu ve koordineli bir mücadeleye ihtiyaç vardır. Kanser farklı şekillerde herkesi etkilemektedir. Kanser yakalanan kişiyi etkiler, ailesini, çevresini ve çalıştığı ortamı da etkiler” ifadelerine yer verildi.

“HAREKETE GEÇMEDE ÖNEMLİ FIRSAT”

“Bu yıl kansere karşı sloganımız ‘Yapabilirim, Yapabiliriz’dir. Dünya kanser günü harekete geçmede ve söz vermede önemli bir fırsattır. ‘Tercihiniz ne olursa olsun kansere karşı mücadelede bir fark yaratabiliriz ve yaratabilirsiniz!’ sloganlarıyla yola çıkan Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi kanser kayıt hemşireleri Melahat Acar ve Semra Gürbüz, hastane içerisindeki stantta halkı bilgilendirdi.