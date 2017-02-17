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Dünya Kupası'nda 8-0 yenildi

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Dünya Kupası'nda 8-0 yenildi
2017 yılının ilk Uluslararası turnuvası olan Büyükler Serbest Güreş Dünya kupası maçları başladı.

Turnuvanın ilk gününde Faruk Akkoyun’un da yer aldığı Türkiye takım olarak ev sahibi İran'a yenilirken, ikinci karşılaştığı Moğolistan takımını yendi. Milliler bugün üçüncülük maçı yapma hakkı kazanmak için Hindistan ile karşılaşacak

 

AKGÜL VE DEMİRTAŞ KATILAMADI

16-17 Şubat tarihlerinde İran’ın Kermanşah kentinde düzenlenen 2017 Serbest Güreş Dünya Kupası müsabakalarının ilk günü tamamlandı. 8 sıklette yapılan müsabakalarda Türkiye istediği sonucu alamadı. Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül ile Olimpiyat Üçüncüsü Soner Demirtaş'ın sakatlığından dolayı katılamadığı turnuvada Türkiye Şampiyonu sporcular İran'ın güreşçilerine karşı etkili olamayarak 8-0 yenildi. Turnuvada öğleden sonra Moğolistan takımıyla karşılaşan ay-yıldızlılar rakibini 5-3 devirdi.

 

HİNDİSTAN İLE KARŞILAŞACAK

Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı bugün B Grubu'nda yer alan Hindistan takımıyla karşılaşacak. Türkiye, Hindistan'ı yendiği takdirde grup ikincisi olarak Dünya Kupasında üçüncülük maçı yapma hakkı kazanacak. Burada Türkiye'nin karşısına Azerbaycan veya Rusya takımlarından biri çıkacak.

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