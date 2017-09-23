“Dünyada söz sahibi olan ülke duruma geliyoruz”

Uluslararası Vuslat Derneği tarafından düzenlenen "Savunma Sanayisinde Milli ve Özgün Projelerin Önemi" konulu konferansta konuşan Başkan Hüseyin Üzülmez, “Dünyada söz sahibi olan bir ülke durumuna geliyoruz” dedi

Uluslararası Vuslat Platformu (Uluslararası Vuslat Derneği) tarafından düzenlenen "Savunma Sanayisinde Milli ve Özgün Projelerin Önemi" konferansı Sheraton Grand Ataşehir’de gerçekleştirildi. Düzenlenen konferansa Vuslat Platformu Başkanı Hamza Cebeci, Kartepe Belediye Başkanı ve Uluslararası Vuslat Platformu Yönetim kurulu üyesi Hüseyin Üzülmez, BAYKAR Teknik Müdürü, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve konusunda uzman 700 davetli katıldı.

“DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLAN BİR ÜLKE”

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, kürsü konuşmasında “Milleti ve devleti için dertlenen gençler olduğu sürece ülkemizden beklentisi olan dünya mazlumlarının sırtı yere gelmeyecektir. Önemli projeler üreten toplum olarak tarih sayfalarını değiştireceğimize inanıyorum. Dünyada söz sahibi olan bir ülke durumuna geliyoruz. Dünyanın gündeminde olan projeler ülkemizde hayat bulmaktadır. Savunma sanayisinde 50 yıldır yaşanan ve yüzlerce yıl sürmesi muhtemel sorunlar milli ve özgün savunma sanayi stratejileri ile aşılacaktır” dedi.