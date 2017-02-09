Dünya’nın en büyük 100 turizm şirketi açıklandı

'World Tourism Forum Global Meeting' öncesinde yapılan basın toplantısı ile Türkiye’de bir ilke imza atılarak 'Tourism 100' açıklandı. 'Tourism 100' araştırmasını Nielsen Gurup yaptı.

Dünya turizmine yön veren liderleri buluşturan World Tourism Forum Global Meeting öncesinde World Tourism Forum Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Bağcı ve Nielsen Media Research Genel Müdürü Erdem Tolon, İstanbul’da yapılan basın toplantısında medya temsilcileri ile bir araya geldi. World Tourism Forum Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Bağcı ve Nielsen Media Research Genel Müdürü Erdem Tolon, yaptıkları açıklama ile merakla beklenen ciro bazında ‘Tourism 100’ raporunu basın mensuplarıyla paylaştı. Nielsen’in ciro bazında dünya’nın en büyük 100 turizm şirketi raporunda; havayolu şirketleri, online ve offline seyahat acenteleri gibi global otel ve otel zincirleri değerlendirildi.

''Turizm sektöründe üst düzey yöneticilerin bir araya geldiği dünya çapındaki tek etkinlik''

World Tourism Forum Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Bağcı yaptığı açıklamada şunları söyledi: World Tourism Forum'u biz, Turizmin Davos'u olarak adlandırıyoruz. Turizm sektöründe üst düzey yöneticilerin bir araya geldiği dünya çapındaki tek etkinlik. Birçok fuar organizasyon var ama yapı ve işleyiş olarak karar vericileri bir araya geldiği organizasyon yok. Biz bu açığı, bu organizasyonla kapatmış durumdayız. Bu sene forumun 3'üncüsünü İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Bizim için gurur verici. Aslında bu bir mesaj da. Dünyaca ünlü turizmcileri İstanbul'da bir araya getiriyoruz; yurtdışında Türkiye ve İstanbul ile o kadar olumsuz haber olmasına rağmen. Biz diyoruz ki; İstanbul güvenli, İstanbul tercih edilebilir lokasyon ve destinasyon. Gelecek olan misafirlerimizden herhangi bir iptalimiz yok. Çok soran oluyor. Bu kadar ünlü geliyor acaba iptal eden var mı? Çünkü iptal olacak bir sebep yok. İnsan biraz realiteye bakıyorlar. Gelen misafirlere nereden alınacaklarını , nerde karşılanacaklarını A'dan Z'ye tümünü detay şekilde sunuyoruz. Programa, Kurtarma Komitesi'nin Başkanı David Miliband, İngiltere'nin eski Dış İşlerini yapmış Jack Straw, THY'nin reklam filminde oynayan Zach King ve bunun gibi 60 tane bloger geliyor. Dünyaca büyük tur operatörlerinin en çok satan seyahat acentalarını ağırlıyoruz. Rusya, Polanya, Ukrayna, İran, Dubai, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden Türkiye ile ilgili en çok ticaret yapmış seyahat acenteleri ağırlıyoruz. Turizmde canlanmayı sağlayacak bir program. O yüzden güzel geçeceğini düşünüyorum''. Turizmde 2017 yılı beklentisini dile getiren Bağcı, ''2 gün önce Dubai'deki operatör ve acentacı arkadaşlarla görüştük. Arap turizmindeki etkinlikleri değerlendirdik. 2015 rakamlarını yakalayamasak bile çok az farkla seneyi kapatacağımızı düşünüyorum. En önemli etken Rusya. Geçen sene Rusya ile tekrar bir hareketlilik söz konusu oldu. Bu sen onun daha katlanarak gideceği kanısındayım''dedi.

'' Türk Hava Yollarını ilk 100'ün içinde görmek bizi gururlandırdı''

Araştırma hakkında bilgi veren Nielsen Medya Genel Müdürü Erdem Tolon, ''Neilsen Gurubu olarak dünya 100 ülkede 40 bin çalışanla araştırma konusunda hizmet vermekteyiz. Son trendlere baktığımız zaman, dijitalleşmenin çok önde olduğunu görüyoruz. Mobil mecranın çok ön plan çıkması yeni kavramların devreye girmesine sebep oldu. Bunlardan 'Büyük Veri' ön plan çıkıyor. 'Büyük Veri' sayesinde artık kişileri ölçmeye başladık. Kişileri ölçmek turizm sektörü için çok önemli. Kişilerin istekleri ve ihtiyaçları neler? Bulundukları lokasyon nedir? Kişiler bilgiye nasıl ulaşıyor? Bunların temini çok önemli hale geliyor. Aynı şekilde yapay zeka gibi, herşeyin interneti gibi birçok farklı kavram da araştırmada devreye girmeye başladı. Turizmi ilgilendiren en büyük yeniliklerden bir tanesi de sanal gerçeklik. Artık kişiler, o mekana gitmeden ve o lokasyonda olmadan mekanın içindeymiş gibi hareket edebiliyorlar. Buda turizm sektörü için önemli. Bugün oldukça heyecanlıyız. T 100 raporu sayesinde, dünyada havalimanları, havayolu şirketleri, operatörler ve ajanslar şeklinde ilk 100'ü açıklamış bulunmaktayız. Listeyi açıklarken halka açık şirketler, borsaya kote şirketler üzerinden ilerlerdik. 2015 yılı bazında bir açıklama yaptık. Bunun sebebi, bazı şirketlerin mali yıllarının hala kapanmamış olması. Türk şirketleri Ocak ve Aralık olarak mali yıllarını belirlerken, global araştırma olduğu için globalde birçok şirketin mali yılı Haziran ve Temmuz arasında görüyoruz. Bu bağlamda baktığımız zaman Türk Hava yollarını ilk 100'ün içinde görmek bizi gururlandırdı. Reklam yatırımları ile ilgili bazı açıklamamız oldu. Dünya'da Amerika ve Avrupa dahilinde. Yine o kısma baktığımız zaman, Türk Hava Yollarını en fazla reklam yatırımı yapan 10 şirket içinde görmek bizi mutlu etti'' diye konuştu.

'Tourism 100' listesinin ilk 10'u şöyle:

Seyahat ve Turizm Şirketleri

1-American Airlines Group

2- Delta Air Lines

3- United Continental Holdings

4-Lufthansa Group

5- Air FranceKLM

6 -IAG (BA+Aer Lingus+Iberia+Vuelis)

7 -Emirates

8 -Intercontinental Hotels Group

9- Southwest Airlines

10- TUI Group

23- Türk Hava Yolları

Turizimin Davos'u 'World Tourism Forum Global Meeting' 16-18 Şubat tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde

16-18 Şubat tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılacak Global Meeting’in ağırlayacağı Dünyaca ünlü isimler arasında; Facebook Spokeperson’ı ve Silikon Vadisi’nin en güçlü kadını, Zuckerberg Media’nın kurucusu Randi Zuckerberg, İngiltere Dışişleri Eski Bakanı, International Rescue Committee (IRC)’nin hem Başkanı hem de Yönetim Kurulu Başkanı David Miliband, Tony Blair Başbakanlığı süresinde İçişleri ve Dışişleri Bakanı olan Jack Straw, İsveç’in en büyük turizm tanıtım ofisi Visit Stockholm’un Ceo’su Thomas Anderson ve 'UNWTO Özel Büyükelçisi ve eski World Travel & Tourism Council Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Michael Frenzel ve dünyada oluşturduğu illüzyonlarla konuşulan ve geliştirdiği muhteşem içeriklerle büyük ilgi toplayan Zach King yer alıyor.

T20 kapsamında 20 ülkeden, 20 Turizm Bakanı bir araya geliyor

World Tourism Forum Global Meeting, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 20 turizm bakanını Tourism20 toplantısında bir araya getirecek. Yuvarlak masa düzeninde gerçekleştirilecek olan Tourism20 toplantısında sektörün önde gelen liderleri ve karar vericileri, dünya turizminin gelişimiyle ilgili fikirlerini paylaşacaklar. Azerbaycan, Somali, Mozambik, Tayvan, Kazakistan, Kamboçya, Filipinler, Gana, Makedonya, Benin, Özbekistan, Zimbabve, Ukrayna katılan ülkeler arasında yer alıyor.

World Tourism Awards ile sektörün en iyileri belirleniyor

3 gün süreyle devam edecek forumda; online turizm, siyasetin turizm sektörüne etkisi, sektördeki yeni trendler, uluslararası spor organizasyonların turizme katkısı, kongre, sağlık, alışveriş turizmi gibi başlıklar ele alınacak. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek World Tourism Forum Global Meeting dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda sektör yöneticisini, yatırımcısını ve siyasi otoriteyi bir araya getirecek. Forum kapsamında sektörün en iyileri de Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenecek olan 'World Tourism Awards' töreninde ödüllendirilecek. Turizm alanında hizmet kalitesi yüksek şirketlerin sürdürülebilir projelerle turizm endüstrisine olan katkılarının ödüllendirileceği organizasyon ile sektörün en iyileri 35 kategoride ödüllendirilecek.