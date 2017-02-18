Dünyanın en geniş restoran zinciri şimdi de Kocaeli'de

Dünyaca bilinen SUBWAY® franchise sistemi 112 ülkede 44.800’den fazla şubesiyle dünyanın en geniş restoran zinciridir.

Düşük maliyetli konsepti, kolay operasyon sistemi, eksiksiz eğitim ve sahada operasyon desteği, SUBWAY® konseptini girişimciler için oldukça cazip kılmaktadır. Derin bir tecrübe gerektirmeyen bu konseptin sadece asgari derecede yer ve ekipmana ihtiyacı vardır. Diğer hazır yemek seçeneklerine alternatif olarak mükemmel ve en önemlisi sağlıklı bir lezzet sunan SUBWAY®, günlük olarak pişirilen ekmekler ile sıcak & soğuk olmak üzere birçok sandviç, dürüm ve salata seçeneğine sahiptir. Kuruluşunun 51. yılında, dünyanın en büyük hızlı servis restoran zincirini oluşturan SUBWAY® restoranları özellikle Amerika, Kanada ve Avustralya’da diğer tüm hızlı servis restoranlarından daha fazla birimle faaliyet göstermektedir.

88 ŞUBEYE EK GELECEK

Uluslararası yönetim merkezi Milford, Connecticut'ta olan SUBWAY®'in Avrupa şubeleri Amsterdam'dan, Avustralya ve Yeni Zelanda şubeleri Brisbane'den, Orta Doğu ve Afrika şubeleri Beyrut’tan, Asya şubeleri Singapur'dan ve Latin Amerika'daki şubeleri ise Miami ofisinden yönetilmektedir.Türkiye ülke ofisi ve Türkçe franchise eğitimi veren Eğitim Merkezi ileSUBWAY®, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri’nde bulunan toplam 88 şubesine 2017 yılında yenilerini eklemeyi hedeflemektedir. SUBWAY® Gelişim Genel Müdürü Don Fertman, girişimcilerin neden SUBWAY®’i tercih etmeleri gerektiğini şöyle açıklıyor: “Franchise sahiplerinin sahadaki işlerini kolaylaştırmak için hem merkez, hem bölge, hem de ülke ofislerimiz aracılığıyla girişimcilerimize devamlı eğitim ve destek sağlıyoruz.”

DÜNYADA BİR NUMARA

Alışveriş merkezleri, petrol istasyonları, süpermarketler, üniversite kampüsleri ve havaalanları gibi birçok lokasyonda bulunan restoranlarıyla SUBWAY® konsepti, herhangi bir pişirme süreci içermeyen, taze ve sağlıklı sandviçleri ile diğer yağlı hızlı yiyecek markalarına en önemli alternatiftir. Restoranların geniş alan, aşçı ya da şef gibi pişirme işleminin gerektirdiği kalifiye çalışanlaraihtiyacı olmaması ve sınırlı yükümlülük özellikleri SUBWAY®’i dünyada bir numaralı franchise markası yapan öğelerin başında gelmektedir. Siz de dünyanın en geniş ve en çok tanınan restoran zincirinin bir parçası olmak istiyorsanız,şimdi birSUBWAY®restoran sahibi olabilirsiniz.

SUBWAY® restoranınızı nasıl açacağınız hakkında bilgi için aşağıdaki numarayı arayabilirsiniz.

İletişim için;

Özgür Marankoz

0532 318 05 25

marankoz_n@subway.com



Mustafa Emin Cırık

0532 560 80 85

cirik_m@subway.com