  • BIST 88.116
  • Altın 145,396
  • Dolar 3,6007
  • Euro 3,8105
  • Kocaeli : 11 °C
  • İstanbul : 9 °C
  • Sakarya : 11 °C

Dünyanın en yaşlı lideri yine aday oldu

»
Dünyanın en yaşlı lideri yine aday oldu
Zimbabwe’nin Devlet Başkanı Robert Mugabe, 93’üncü yaş gününü binlerce kişiyle birlikte kutladı.

Dünyanın en yaşlı lideri unvanına sahip olan Mugabe'nin doğum günü etkinlikleri Bulawayo kenti yakınlarındaki bir okulda yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan kutlama töreninde konuşan Mugabe, 2018 yılında düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyurdu.

 

37 yıldır görevde

Mugabe 37 yıldır Zimbabwe'yi yönetiyor. 1980’de bağımsızlığını kazanan Zimbabwe’nin ilk başbakanı olan siyasetçi, yedi yıl sonra da devlet başkanlığı koltuğuna geçmişti. Zimbabwe'de iktidar partisi 'Zimbabwe Afrika Ulusal Birlik- Vatansever Cephe' Mugabe'nin 2018 Devlet Başkanlığı seçiminde aday olmasını onaylamıştı. 93 yaşındaki Mugabe’nin eşi Grace Mugabe, Zimbabwe halkının ‘eşinin cesedine’ bile oy vereceğini söylemişti. 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKP’li kadınlar sahada olacak26 Şubat 2017 Pazar 09:00
  • Sarıbay: Seferberlik ilan ediyorum26 Şubat 2017 Pazar 08:40
  • Hani “Fish Center” yapılacaktı?25 Şubat 2017 Cumartesi 17:15
  • AKP'de tarihi gün!25 Şubat 2017 Cumartesi 10:43
  • Hürriyet: Başkanlık mayınına basmayacağız!25 Şubat 2017 Cumartesi 10:26
  • SP’den kibarca ‘hayır’25 Şubat 2017 Cumartesi 08:55
  • Başörtüsünü değil, istifasını bıraktı!25 Şubat 2017 Cumartesi 08:49
  • BBP, kongre sonrasında karıştı!25 Şubat 2017 Cumartesi 08:24
  • İletişim mezunlarına kadro gelebilir!25 Şubat 2017 Cumartesi 08:14
  • Küçükkaya, cami cemaatine seslendi!25 Şubat 2017 Cumartesi 08:09
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim