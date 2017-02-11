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Durmaz’dan teşekkür belgesi

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Durmaz’dan teşekkür belgesi
İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mürsel Durmaz, Ulusal UMKE Tatbikatına katılan UMKE gönüllülerine belge verdi

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'ın da katılımıyla ilimiz ev sahipliğinde düzenlenen  ve 81 İlden 350 UMKE gönüllüsünün iştirak ettiği Ulusal UMKE Kış Tatbikatı’na Kocaeli UMKE’den katılanlar İl Sağlık Müdürü  Uzm. Dr. Mürsel  Durmaz’dan katılım belgesi aldı.

 

AFETLERE HAZIRIZ

Tatbikatlar kapsamında senaryo gereği Osman Gazi Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası, İZAYDAŞ tesislerinde kimyasal sızıntı, Kartepe'de çığ faciası, Körfez'de gemi kazası, Gölcük'te meydana gelen deprem gibi doğal afet ve kazalarda yaralananlara ekipler tarafından müdahale edilmişti.  İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Durmaz afetlere hazır olduklarını belirterek, Kocaeli UMKE katılımcılarının ev sahipliği sınavını başarılı bir şekilde yaptıklarını söyledi.

 

TEŞEKKÜR ETTİ

Durmaz, “Doğal afetler önlenemez; ama afetlerin etkisi, yıkıcı sonuçları insan aklı ve emeğinin doğru kullanılması ile en aza indirilebilir. UMKE ekibimiz, toplumu doğal afetlere karşı bilinçlendirmek ve afetlere hazırlık çalışmalarında farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl Ulusal ve bölgesel tatbikatlar düzenlemektedir. Gönüllü bir şekilde canlarını başkaları için tehlikeye atmaya hazır  UMKE ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi

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