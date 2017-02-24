Duru Çocuk Akademisi Körfez’de hizmete girdi

Ebru Korkmaz tarafından Körfez’de Duru Çocuk Akademisi açıldı. Akademide alanında uzman bir çok öğretmen görev alacak

Finans sektöründe uzun yıllar hizmet vermiş olan Ebru Korkmaz tarafından Körfez’de Duru Çocuk Akademisi açıldı. Körfezkent bölgesinde faaliyet gösterecek olan okul Derince ve çevresine de hizmet verecek. High Scope, Çoklu Zeka Programı, GEMS Programı, Sokratik Sorgulama programları metotlarını kullanacak olan okulda alanında uzman bir çok öğretmen görev alacak.

ÇEŞİTLİ BRANŞLARDA KURSLAR

2016-2017 eğitim-öğretim yılının 2. döneminde kayıt almaya başlayan kurumda aynı zamanda Sakarya Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Dilek Cantekin Elyağutu, İstanbul Üniversitesi’nden Öğr. Gör. A. Ali Elyağutu da danışman ve koordinatör olarak görev alacak. Okulda minik öğrencilere yabancı dil, müzik, drama, enstrüman ve dans eğitimi, spor ve satranç branşlarında da kurslar verilecek.