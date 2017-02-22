Duru Eczanesi açıldı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Tütünçiftlik’te hizmet vermeye başlayan Duru Eczanesi’nin açılış kurdelesini KOTO Başkanı Sibel Moralı ile birlikte kesti.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Güney Mahallesi Tınaztepe Sokak’ta hizmet vermeye başlayan eczanenin açılışına katıldı. Açılışa Başkan İsmail Baran dışında Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, meclis üyeleri, siyasiler, iş adamları ve STK temsilcileri katıldı.

BAŞARILAR DİLEDİ

Açılışta konuşan Başkan İsmail Baran, “Duru Eczanesi’nin açılışını yaptık. Körfez’e hayırlı olsun diyor, iş yeri sahibimize hayırlı kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı. İşyeri sahibine başarılar dileyen Başkan Baran, “Açılan eczanenin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Açılan her yeni işyeri ile hem ilçemiz, hem ilimiz, hem de ülkemiz ekonomisine bir nebzede olsa katkı sağlanmış olunuyor” dedi.