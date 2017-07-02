Durukan vurduğunu indirdi

Başarılı taekwondo kulüplerinden Durukan Spor Kulübü, Yıldızlar Taekwondo İl Seçmelerine 12 sporcuyla katıldı.

Tüm sporcularının 1. olduğu Durukan Spor Kulübü’nde deneyimli antrenör Melih Yeni, “Durukan Spor Kulübü olarak taekwondo sporundaki başarımız bir kez daha tescillendi. İl seçmelerine katılan 12 sporcumuz da birinci oldu. Darısı Türkiye şampiyonasına inşallah” ifadesini kullandı.