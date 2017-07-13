Düş Bahçesi minikleri Bilim Merkezi’ndeydi

Hep eğlenceli ve dolu dolu geçen Düş Bahçesi Okulları Yaz Okulu’nda 70 öğrenci, fotoğraf çekimini öğrenerek Bilim Merkezi’ni gezdi

Düş Bahçesi Okulları Yaz Okuluna devam eden, yaşları 3 ile 10 arasındaki 70 çocuk düzenlenen Fotoğrafçılık Atölyesi ile fotoğraf çekimini öğrendi. Konuyla ilgili Kocaeli Bilim Merkezi’ne de gezi düzenlendi.

FARKLI ALANLARDA ÇEKİMLER YAPILDI

Yaz tatillerinde İngilizce pratik yapmak, yüzme ve tenis dersleri almanın yanı sıra yaz okulu öğrencileri farklı becerilerini geliştirici etkinliklere katılmakta. Bunlardan biri tüm hafta çeşitli etkinliklerle ele alınan fotoğrafçılık konusuydu. Uygulamalı ve teorik derslerle fotoğraf makinelerinin ve fotoğrafçılığın temelini öğrenen öğrenciler, okul bahçesinin farklı alanlarında çekimler yaptı.

HAYALLERİNDEKİ MAKİNAYI TASARLADILAR

Minik öğrenciler ise hayallerindeki makinayı tasarladı ve resmini çizdi. Tüm hafta edindikleri bilgileri pekiştirmek amacıyla Kocaeli Bilim Merkezine öğretmenleri eşliğinde gezi düzenleyen çocuklar oldukça neşeliydi. Gezide fizik öğretmenleri eşliğinde Işık-Gölge-Göz bölümlerini dolaştılar ve birçok yeni bilgiyi hayatlarına kattılar.