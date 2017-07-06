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Düş Bahçesi’nden doğanın içinde yaz okulu

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Düş Bahçesi’nden doğanın içinde yaz okulu
Düş Bahçesi Okulları’nın Yaz Okulu programı ile çocuklar özledikleri yaz etkinliklerini doğanın içinde gerçekleştirerek yazı sıkılmadan geçirecek.

Yazın çocuklar genellikle doğada olmak, kamp yapmak, arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek ve şarkılar söylemekten hoşlanır. İşte Düş Bahçesi Okulları’nın Yaz Okulu programı tam olarak çocukların bu istek ve hayallerine uygun bir program hazırladı. Okulun büyük meyve ağaçlarıyla çevrili bahçesinde kamp çadırları kuran çocuklar, ardından kamp ateşi etrafında toplandılar.

 

DOPDOLU ETKİNLİKLER

Müzik öğretmenlerinin çaldığı gitara marakas ve ritim aletleriyle eşlik edip şarkılar söylediler. Kamp ateşinde marshmallow yapıp yediler.Yazın keyfini arkadaşlarıyla doğa içinde özgürce eğlenerek çıkardılar. Yaz okulunda bu hafta fotoğrafçılık konusu ele alınarak birbirinden renkli geziler ve etkinliklerle fotoğraflar çekilecek. Düş Bahçesi Okulları Yaz Okulu hep eğlenceli, hep dolu dolu… 

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