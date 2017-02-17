Düş Bahçesi’nden ‘İyilik Hareketi’

Düş Bahçesi Okulu yönetici ve öğrencileri, Başkan Vekili Özak’ı ziyaret ederek ‘Rastgele İyilik Hareketi’ projesi hakkında bilgi verdi.

Düş Bahçesi Okulu yönetici ve öğrencileri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak’ı ‘Rastgele İyilik Hareketi’ projesi kapsamında makamında ziyaret ettiler. Öğretmenlerin çocuklara öğrettiği iyilik hareketinin çok doğru bir davranış olduğunu ifade eden Başkan Vekili Özak, “Hayatınızda her zaman iyilik yapmanızı tavsiye ederim. Sokaktaki aç bir hayvana yiyecek vermek, su vermek de bir iyilik hareketidir” dedi.

“AİLELERLE YÜRÜTÜYORUZ”

Düş Bahçesi Okulu Müdürü Burcu Zirek ise “Dünyada yayılan İyilik Hareketi Projesi’ne Düş Bahçesi Okulu’muzda bir hafta boyunca yer verdik. İlkokul ve anaokulu öğrencilerine indirgeyerek uyguluyoruz. Davranış temeli anaokulundan başlayacağı için bu hareketin ne anlama geldiğini, nasıl yapılabilmesi gerektiğini öğretiyoruz. Aileleri de işin içerisinde kattık. Çocuk ailesinden örnek alacağı için bu iyilik hareketini yapmaya gayret gösterecektir. Velilerimizle birlikte bu hafta süresinde etkinliğimizi sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.