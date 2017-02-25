Düş Bahçesi’nden sosyal sorumluluk bilinci

Düş Bahçesi Okullarında sosyal sorumluluk çalışmaları ile sivil toplum bilinci oluşturuluyor ve yardıma muhtaç ailelere destek olunuyor

Düş Bahçesi Okullarındaki sosyal sorumluluk çalışmaları yıl boyunca farklı çalışmalarla devam ediyor. Okul Aile Birliğinin yaptıkları çalışmalar da okul çevresinden takdir topluyor. Ocak ayında LÖSEV, Koruncuk, Kocaeli Korunmaya Muhtaç Çocuklar Derneği’ni okullarında ağırlayan okul bu derneklerin açtıkları stantlarda yapılan satışta derneklere katkıda bulundu.

FARKLI ÖĞRENME ORTAMLARI

Okulun etkili sosyal sorumluluk çalışmalarından birisi de “Bizim Evden Sizin Eve Sevgiyle” kampanyası. Bu kampanya ile ihtiyaç̧ sahibi ailelere gıda paketleri ulaştıran okul böylece öğrencilerin hiçbir çıkar gözetmeden karşılıksız iyilik yapmanın önemini anlamaları için öğrencilere farklı öğrenme ortamları sağlıyor.