  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Kocaeli : 1 °C
  • İstanbul : 5 °C
  • Sakarya : 1 °C

Düşen Türk kargo uçağına 38 milyon dolar ödenecek

»
Düşen Türk kargo uçağına 38 milyon dolar ödenecek
Kazakistan'da 16 Ocak tarihinde düşen Türk Kargo uçağını sigorta eden Kazak sigorta şirketi, 38 milyon dolar hasar bedelini ödemeyi kabul etti.

Hong Kong'tan İstanbul'la kargo taşımacılığı yapan Boing 747 tip Türk kargo uçağı, 16 Ocak'ta 07.40 sıralarında yoğun sis sebebi ile havaalanına yakın bir yerleşim bölgesine düşmüş ve 37 Kırgız vatandaşı ve uçakta görevli 3 personel hayatını kaybetmişti.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1.5 milyonluk dev istihdam paketi hazır10 Şubat 2017 Cuma 10:40
  • Dev marketler zinciri bir başka market zincirine satılıyor...10 Şubat 2017 Cuma 08:50
  • Dolar, TL karşısında 3,70'in altında09 Şubat 2017 Perşembe 15:00
  • Dünya’nın en büyük 100 turizm şirketi açıklandı09 Şubat 2017 Perşembe 14:59
  • Bakan Ağbal: ÖTV indirimiyle piyasaya bir hareket geldi09 Şubat 2017 Perşembe 14:28
  • Yıl sonu dolar kuru beklentisi açılandı09 Şubat 2017 Perşembe 13:08
  • Altında son durum!09 Şubat 2017 Perşembe 12:11
  • Çalışan liseliye maaş müjdesi!09 Şubat 2017 Perşembe 12:02
  • İşçi alana günlük 22 lira ödenecek09 Şubat 2017 Perşembe 11:20
  • İstihdam seferberliği için 81 ilin valisiyle görüşüldü09 Şubat 2017 Perşembe 11:16
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim