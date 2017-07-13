Duvar arasına sıkışan horoz itfaiye tarafından kurtarıldı

İzmit Serdar Mahallesinde gezmesi için sokağa salıverilen Hint Horuz sıkıştığı iki bina arasından itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İzmit Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Caddesi Bilgin Sokakta ikamet eden Hasan Acar isimli şahısa ait horoz, iki ev arasındaki duvara sıkıştı. Acar’ın yakınları, hemen sıkışan horozu kurtarmaya çalışsa da başarılı olmadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri duvar boşluğuna sıkışan horozun etrafındaki malzemeleri temizleyerek horozu kurtardı. Sıkıştığı yerden kurtarılan horoz kontrolden geçirildikten sonra sahibine teslim edilerek kümesine konuldu. Nuri AKÇAHARMAN