Edinilen bilgilere göre Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Sait Faik Sokak üzerinde bulunan istinat duvarı çöktü. Duvarın çöktüğünü gören mahalle sakinleri olayı hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki binalar tedbir amaçlı boşaltıldı.
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Duvar çöktü! Çevredeki binalar boşaltıldı!
Kocaeli'de henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı istinat duvarı çöktü
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Yorumlar
izmitli
07 Temmuz 2017 Cuma 12:02
12:02
DENETİM MENETİM YOK. HERKES KAFASINA GÖRE TAKILIYOR. ŞEHİR SAHİPSİZ.
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