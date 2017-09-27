Duvardan düşüp bacağını kıran köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

İzmit Yenidoğan Mahallesinde yaklaşık 4 metre yükseklikteki duvarın üzerinden dere yatağına düştükten sonra bacağı kırılan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmit Yenidoğan Mahallesinde 2 yaşındaki Golden cinsi Pars isimli köpeğini gezdirmeye çıkan Emre Solmaz, köpeğinin daha rahat dolaşması için tasmasını çıkarttı. Sokakta dolaşmaya başlayan Pars, Kaya Sokak üzerinde Gültepe Viyadüğü altından gelen köpek seslerini duyunca koşarak bir duvarın üzerine atladı. Dengesini kaybeden Pars, yakalşık 4 metre yükseklikteki duvardan dere yatağına düşerek bacağı kırıldı. Sahibi Emre Solmaz, köpeğini kendi imkanları ile kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri Pars’ı branda ile düştüğü yerden kurtararak sahibine teslim etti. İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Emre Solmaz, bacağı kırılan köpeğini veterinere götürdü. Nuri AKÇAHARMAN