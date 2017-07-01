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Duyar: Kılıçdaroğlu'na su ikram ederdim

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Duyar: Kılıçdaroğlu'na su ikram ederdim
BBP İl Başkanı Serhat Duyar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan “Adalet Yürüyüşü”nün söylemini doğru, eylemini yanlış bulduğunu belirterek, “Eğer Kocaeli’de olsaydım yürüyüş kortejinde su ikram ederdim” dedi

BBP İl Başkanı Serhat Duyar açıklamasında, “CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde gerçekleşen Adalet yürüyüşü önümüzdeki günlerde Kocaeli’ye ulaşacak. CHP’nin söylemini doğru buluyorum. Eylemini yanlış buluyorum. Ülkemizde yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlamalıyız. Ancak ana muhalefetin yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlayacak adımları TBMM’de atması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

 

“TERÖR UNSURLARI OLMAMASI HALİNDE”

Duyar sözlerini, “Yürüyüş yapan gruba ise yapılan provakatif eylemleri doğru bulmuyorum. İlimizde gerçekleşecek yürüyüşte hem CHP hem de güvenlik güçlerimiz gerekli olan önlemleri alacağını düşünüyorum. Eğer Kocaeli’de olsaydım yürüyüş kortejinde HDP ve diğer terör unsurlarının olmaması halinde yürüyenlere su ikram ederdim” ifadeleriyle noktaladı. Selin BECER

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Yorumlar
gerçek alperen
01 Temmuz 2017 Cumartesi 18:18
18:18
liderleri tek tek akp ye iltihak ediyor nasıl bir durum ise bunları hoş görenlerde çıkıyor
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