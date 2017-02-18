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Duygu Gümüş vefat etti

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Duygu Gümüş vefat etti
İzmit Serdar Mahallesi Çayır Sokak adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan Ahmet Gümüş ile Oya Gümüş çiftinin zihinsel engelli olan çocukları Duygu Gümüş (30), böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti.

Duygu Gümüş’ün cenazesi Serdar Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.

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