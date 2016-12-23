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Duygu sömürüsüne fren!

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Duygu sömürüsüne fren!
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dilencilere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Başta cami önleri, otobüs durakları, Yürüyüş Yolu, trafik ışıkları ve semt pazarları olmak üzere insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde denetimlerini arttıran Zabıta ekipleri, duygu sömürüsü yaparak dilenenlere de engel oluyor. Kendilerine acındırarak kolay yoldan para kazanmayı meslek haline getiren dilencilere para verilmemesi gerektiğini hatırlatan Zabıta yetkilileri “Bu konuda en etkili yöntem vatandaşların dilencilere para vermemesidir. Zabıta olarak bizler bu kişilerle yasalar çerçevesinde mücadele diyoruz. Mevcut yasalarla ancak bir yere kadar etkili olabiliyoruz” dediler. Zabıtanın bir hafta içinde vatandaşları rahatsız ederek dilenen 30 kişi hakkında yasal işlem yaptığı kaydedildi.

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