Çocuk ve Ergen Psikiyatristi-Psikoterapist Prof. Dr. Özgür Öner, ailelere çocukların duygularını ifade etme imkanı vermeleri gerektiğini söyleyerek “Duyguları önemsenmeyen çocuk öfke kontrolünü öğrenemiyor.

Çocukları ile yaşadığı sorunları çözme becerileri gelişmiş birçok aile olduğu gibi, sık sık ve şiddetli sorunlar yaşayan ve bunları çözemeyen aileler de var. Çocuk ve Ergen Psikiyatristi - Psikoterapist Prof. Dr. Özgür Öner bazı aileler sorunlarını çözebilirken bazıların ise neden çözemediğinin cevaplarını verdi. Ailelere çocuklarının duygularını ifade etme fırsatı vermeleri gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Öner, aksi taktirde çocukların akademik ve sosyal sorunlar yaşadığını belirtti. Prof. Dr. Öner duyguları önemsenmeyen çocukların öfke kontrolünü öğrenemediğini vurguladı

"Çocuklara duygularını bastırmayı önermeyin"

Ailelerin çocuklarına duygularını ifade etme imkanı tanıması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Öner “Çocuklarınızın duygularını isimlendirebilmesi, ifade edebilmesi, duyguları ile başa çıkabilmesi; duygusal tepkilere yol açan sorunlara çözüm üretmeyi öğrenmesi için temel adımdır. Bunun yerine duygularını bastırmayı öğrenen çocuklar duygu patlamaları arasında gidip gelir. Çocuk özellikle, sadece aşırı tepkiler verdiği zaman sonuç alabildiğini gördüğü için, birçok durumda böyle tepkiler vermeye başlar. Bu durum, sadece ailede değil, okulda, arkadaşlar arasında da kendisini gösterebilir, bu da ciddi sorunlara yol açabilir” şeklinde konuştu