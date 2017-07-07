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Düzceliler mehteranla coştu

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Düzceliler mehteranla coştu
Darıca’da devam eden 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’na dernek olarak bu yıl ilk kez katılan Düzceliler Derneği, Düzce Belediyesi Mehteran Takımı’nın verdiği konserle sahilde renkli görüntüler oluşturdu

Program öncesi Mehteran Takımı stantların olduğu alanda yürüyüş eşliğinde vatandaşları selamlarken, programın açılışını da mehteran takımı yaptı.

 

DÜZCE’Yİ ANLATTI

Programda konuşan belediye başkanı Şükrü Karabacak, bir gönül birlikteliği olan Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında Düzcelileri ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Tarihin doğa ile buluştuğu bir cennettir Düzce. Topuk Yaylası, çağlayan şelaleleri ile efsanevi Kuş Cenneti Gölü Antik Kent Konuralp Müzesi, Güzeldere Şelalesi ile, cami ve türbeleri, berrak ve temiz denizi, Akçakoca ile bu akşam Düzce’deyiz” diye konuştu.

 

BİRLİKTELİK MESAJLARI

Birlik ve beraberlik mesajları da veren Başkan Karabacak, “Türk’üyle, Kürt’ü, Laz’ıyla, Çerkez’iyle ve Roman’ıyla biz biriz ve beraberiz. Darıca bir harman yeri, bütün ülkemizin her karış toprağında yaşayan kardeşlerimizle biriz ve beraberiz. Bu güzel birlikteliği bozmak isteyenler olabilir ama biz buna fırsat vermeyeceğiz. Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz’da istikbalimize göz diken hainler darbe girişimiyle ülkemizi bölmek istediler.” Karabacak şöyle devam etti:

 

“15 TEMMUZ’U UNUTMAYACAĞIZ”

“15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. O gece hain darbe girişimini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla sokaklara dökülen halkımız bertaraf etmiş ve bu güzel ülkenin terör örgütlerine bırakılmayacağını tüm dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz’un yıl dönümünde bütün Türkiye’de olduğu gibi bizler de Kent Meydanı’nda nöbette olacağız. Buradan tüm halkımızı davet ediyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından Şair Sabri Arıkan okuduğu şiirlerle vatandaşların büyük beğenisini kazanırken, Popstar Yarışmacılarından Ercan Tok verdiği konserle sahili dolduran vatandaşlara keyifli saatler yaşattı.

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