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Ebru A milli takım yolunda

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Ebru A milli takım yolunda
Kentimizin son yıllarda yetiştirdiği en önemli futbolculardan biri olan Ebru Atıcı, A milli takım yolunda emin adımlarla ilerliyor.

GOL KRALİÇESİ…

Her turnuvada attığı gollerle art arda gol kraliçesi olan Ebru Atıcı, yıllardır alt milli takımlarda görev yapıyordu. Gözünü U-19 ve A milli takıma diken Ebru Atıcı, gollerine devam ederken, bir çok kulübün de listesinde yerini alıyor. Atıcı, bir süredir milli takımlarda yer alamıyordu, ancak yeni planlamalarda öne çıkıyor.

 

GENÇLERDE OYNAYACAK…

Hazırlıklarını Türkiye Gençler Şampiyonası için devam ettiren Ebru Atıcı, burada da önemli işler yapmaya hazırlanıyor. Geleceğin yıldız adaylarından gösterilen Ebru, “Futbolu çok seviyorum. “Formumu sürekli yüksek tutmak için tatil yapmıyorum. Şimdi çalışma zamanı, tatil değil. Gençler şampiyonası 16 Ağustos’ta başlıyor.

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