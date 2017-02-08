Ebru ve Ahmet nikah masasına oturdu

Körfez Belediyesi personeli Ahmet Arıcı, Ebru ile hayatını birleştirdi.

Çiftin nikahını İsmail Baran kıyarak çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.Körfez’in sevilen simalarından rahmetli İsmail Hakkı Arıcı’nın oğlu, Körfez Belediyesi personeli Ahmet Arıcı, Ebru ile dünya evine girdi. Tanyıldız Düğün Salonunda gerçekleştirilen düğüne çok sayıda davetli katılırken çiftin nikahını Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran kıydı. Çiftin nikâh cüzdanını da İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan takdim etti.