Kadroda Milli yıldızımız, aynı zamanda U-15 Milli Takım kaptanlığını da yapan Ece Tekmen de yer aldı. Aday kadroya çağrılan futbolcular, 26 Şubat Pazar günü kamp çalışmaları için maçların oynanacağı Antalya'da toplandı. Teknik Direktör Necla Güngör Kırağası yönetimindeki Kız U17 Milli Takımı, Rusya maçları ile kendilerini görecek.
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Ece Tekmen’e bir kez daha Milli onur
U17 Kız Milli Takımı’nınRusya ile oynayacak olan özel karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.
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Ece Tekmen’e bir kez daha Milli onurU17 Kız Milli Takımı’nınRusya ile oynayacak olan özel karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.
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