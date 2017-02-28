  • BIST 87.765
  • Altın 145,289
  • Dolar 3,6033
  • Euro 3,8181
  • Kocaeli : 5 °C
  • İstanbul : 6 °C
  • Sakarya : 5 °C

Ece Tekmen’e bir kez daha Milli onur

»
Ece Tekmen’e bir kez daha Milli onur
U17 Kız Milli Takımı’nınRusya ile oynayacak olan özel karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

Kadroda Milli yıldızımız, aynı zamanda U-15 Milli Takım kaptanlığını da yapan Ece Tekmen de yer aldı. Aday kadroya çağrılan futbolcular, 26 Şubat Pazar günü kamp çalışmaları için maçların oynanacağı Antalya'da toplandı. Teknik Direktör Necla Güngör Kırağası yönetimindeki Kız U17 Milli Takımı, Rusya maçları ile kendilerini görecek.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dostluğun hiç kaybetmediği maç!28 Şubat 2017 Salı 08:49
  • 1. Amatör Play-Off fikstürü belli oldu28 Şubat 2017 Salı 08:47
  • Işıl Bozca’nın en zor günü...28 Şubat 2017 Salı 08:38
  • Başkan Karaosmanoğlu, beden eğitimi öğretmeniyle bir araya geldi27 Şubat 2017 Pazartesi 22:00
  • Büyükakın, Kocaeli Birlikspor Başkanı Yılmaz’ı ağırladı27 Şubat 2017 Pazartesi 21:00
  • Çayırovav GB’den örnek hareket27 Şubat 2017 Pazartesi 20:00
  • Başkan Karaosmanoğlu ve Üzülmez, Kadın Spor Merkezini ziyaret etti27 Şubat 2017 Pazartesi 19:00
  • Onlara engel yok!27 Şubat 2017 Pazartesi 18:00
  • Kardeş Pası basketbol turnuvası düzenlenecek27 Şubat 2017 Pazartesi 15:01
  • Balta takımına sahip çıktı27 Şubat 2017 Pazartesi 13:31
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim