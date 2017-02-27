Ecrin’e sürpriz doğum günü

Fatma Elif Körpe ve Recep Körpe çiftinin biricik kızları Ecrin Minel’e sürpriz doğum günü hazırlandı

Körfez'in sevilen ailelerinden Fatma Elif Körpe ve Recep Körpe çiftinin biricik kızları Ecrin Minel, anne ve babasının hazırladığı sürpriz doğum günü ile yeni yaşına merhaba dedi. Kendisi için yaptırılan pastanın üzerindeki mumları bir bir söndüren Ecrin Minel'e yanında bulunanlar ' İyi ki doğdun Ecrin' diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Ecrin Minel ise çok mutlu olduğunu söyledi.