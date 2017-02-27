  • BIST 87.765
  • Altın 145,391
  • Dolar 3,5904
  • Euro 3,8155
  • Kocaeli : 4 °C
  • İstanbul : 7 °C
  • Sakarya : 4 °C

Ecrin’e sürpriz doğum günü

»
Ecrin’e sürpriz doğum günü
Fatma Elif Körpe ve Recep Körpe çiftinin biricik kızları Ecrin Minel’e sürpriz doğum günü hazırlandı

Körfez'in sevilen ailelerinden Fatma Elif Körpe ve Recep Körpe çiftinin biricik kızları Ecrin Minel, anne ve babasının hazırladığı sürpriz doğum günü ile yeni yaşına merhaba dedi. Kendisi için yaptırılan pastanın üzerindeki mumları bir bir söndüren Ecrin Minel'e yanında bulunanlar ' İyi ki doğdun Ecrin' diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Ecrin Minel ise çok mutlu olduğunu söyledi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aile ve işyeri hekimleri, Medical Park ev sahipliğinde buluştu25 Şubat 2017 Cumartesi 11:11
  • Acun kimin elinden tuttuysa ünlü etti! Listede kimler yok ki...23 Şubat 2017 Perşembe 11:52
  • TEMA Vakfı’ndan unutulmaz doğum günü21 Şubat 2017 Salı 13:17
  • Tayini çıkan Efe’ye veda yemeği21 Şubat 2017 Salı 10:34
  • Havva Türedi'ye güzel kutlama20 Şubat 2017 Pazartesi 12:10
  • Karabulut’tan eşine jest20 Şubat 2017 Pazartesi 09:48
  • EMO üyeleri geleneksel gecede bir araya geldi19 Şubat 2017 Pazar 08:40
  • Özalp’e unutulmaz yaş günü18 Şubat 2017 Cumartesi 12:36
  • Eve geldiğinde sürprizle karşılaştı18 Şubat 2017 Cumartesi 12:35
  • Karaca, arkadaşlarının sürpriziyle duygulandı18 Şubat 2017 Cumartesi 12:34
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim