9 Eylül tarihinde yapılması planlanan 31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası’nın Olağan Genel Kurulu kongresi çoğunluk sağlanamadığı yarın saat 12.00 ile 16.00 saatleri arasında İzmit Yenişehir Mahallesi Yılmaz Sokak’ta bulunan toplantı salonunda gerçekleşecek. Kongrede Demokrat Eczacılar Platformu adına tekrar aday olduğunu açıklayan mevcut başkan Bilal Arpacı’nın karşısına Kocaeli Eczacı Dayanışma Birliği olarak Eczacı Melike Düzcü çıkacak. Kongrede toplam 569 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Oy verme işlemi ise 17 Eylül Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında yine oda binasında yapılacak. Selin BECER
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Eczacılar Odası’nın kongresi yarın yapılacak
31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası’nın Olağan Genel Kurulu kongresi yarın 12.00 ile 16.00 saatleri arasında yapılacak
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Eczacılar Odası’nın kongresi yarın yapılacak31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası’nın Olağan Genel Kurulu kongresi yarın 12.00 ile 16.00 saatleri arasında yapılacak
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