Eczacılarda iki liste yarışacak

31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası’nın 19. Olağan Genel Kurulu’nda eczacıların sorunları masaya yatırıldı. Seçimli kongrede yarın mevcut başkan Bilal Arpacı ile Melike Düzcü’nün liste çıkaracak

31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası’nın 9 Eylül tarihinde yapılması planlanan ancak çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen 19. Olağan Genel Kurulu, İzmit Yenişehir Mahallesi’nde bulunan oda binasında çoğunluk aranmaksızın gerçekleşti. Genel kurula, Demokrat Eczacılar Platformu adına yeniden aday olan mevcut başkan Bilal Arpacı, TEB 2. Başkanı Sinan Usta, Kocaeli Eczacı Dayanışma Birliği adına başkanlığa aday olan Melike Düzcü ve oda üyeleri katıldı. 569 delegenin bulunduğu odanın seçimli kongresi yarın yapılacak.

58 ECZACILIK FAKÜLTESİ

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Oda Başkanı Bilal Arpacı, ülkemizi saran terör faaliyetlerindeki görüşlerini dile getirdi. Konuşmasının devamında eczacılık sektöründeki aksaklıkları ve yapılabilecekleri aktaran Arpacı, “Ülkemizde 58 eczacılık fakültesi bulunmaktadır. Bunlardan 34 fakülte öğrenci almaktadır. Her sene 2 bin 500 eczacılık öğrencisi fakültelere girmektedir. Fakültelerde eczacı mezunu öğretim görevlisinin bulunmaması, yeterli koşulların sağlanmaması eğitim kalitesinin sorgulanmasına sebep olacak ve mezuniyetten sonra da etik deontolojik sorunların da artmasına sebep olacağı düşünülmektedir” dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN YARISI

Ülkemizde bin kişiye düşen eczacı sayısının Avrupa Birliği’nin yarısı olduğuna dikkat çeken Arpacı, “Bu nedenle eczacılık fakülteleri açılmakta ancak yasamıza göre 2023 yılı için günümüz eczane sayılarının yeterli olacağı düşünülmektedir. Bu sene ilki yapılacak eczacılıkta uzmanlık sınavıyla uzman eczacı sayısı artacaktır ve kamuyla birlikte özel hastanelerde yapılacak istihdam sayısı da 8 bin dolaylarında olması düşünülmektedir” diye konuştu.

TEŞVİK SAĞLANMALI

Bugünkü mevcut üniversite kontenjanlarıyla 9 bin eczacının işsiz kalacağını söyleyen Arpacı, “Bu nedenle fakülte kontenjanları sınırlandırılmalı ve üniversite puan sıralamasındaki ilk 5 bin öğrencinin eczacılıkfakültelerini tercih etmesini sağlamalıyız. Bunun yanında kamuda ecacı istihdamı artırılmalıdır. İkinci veya yardımcı eczacı eczanelerimizde çalıştırılması için KOSGEB veya İŞKUR ile birlikte önümüzdeki dönemde teşviklerin sağlanması için çalışmalar yapmalıyız” diye konuştu.

150 ECZANE KATILDI

“Şu anda eczanelerin cirolarını artırmak ya da dizaynlarında yapılacak değişiklikle farklılık yaratacaklarını inandırarak zincire geçişin sessizce gerçekleşmesi hedeflenmektedir” diyen Arpacı, “Avrupa’da 5 bin Amerika’da 8 bin 500 zincir eczanesi olan gruba geçtiğimiz yıl itibariyle ülkemizde 150 eczane bu zincire katılmıştır. Eczanenin sahibi ve mesül müdürünün eczacı olarak kaldığı ve özgür eczacı sermayesinin kullanılması için geri ödeme sisteminin sağlam bir yapıda devam ettirilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

VİZYONUMUZU GENİŞLETELİM

Arpacı konuşmasını, “Ülkemizin huzur sağlık ve aydınlık günler yaşayacağımız, mesleğimizin vizyonumuzu genişleteceğimiz sorunlarına çözümler bulacağımız mevcut çıkarlarımızı korumak için birlikteliğimizden alacağımız güçle demokrasinin gereklilikleri yerine getireceğimiz bir kongre olacağını umut ediyorum. Mevlana’nın ‘Sıkıntılar gecedir. Dinlen, kederlenme elbet sabah olacaktır’ sözüyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” sözleriyle noktaladı.

400 ECZACIYA ZİYARET

Eczacı Dayanışma Birliği Adayı Melike Düzcü, kongreye ilişkin yaptığı konuşmada, “Kongrede konuşan Tüm çalışanlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan 2 dönem önce yola çıkarak hayalini kurduğumuz projeler var. Üyelerimizi tek tek ziyaret ederek hayallerini sorduk. 400 eczacıyı ziyaret ettik. Kamu hastanelerinde, özel hastanede, depolarda çalışan tüm meslektaşlarımızı ziyaret ederek sorunlarını dinledik. Bunlarda bebek arabasında bebek bakarken reçeteye bakmaya çalışan, arka odada çalışan, büyük ekonomik kriz nedeniyle yalnız çalışan eczacılarımızla konuştuk” dedi.

MESLEKLERİNİ SEVİYORLAR

Sorunlara rağmen eczacıların mesleklerini çok sevdiklerini dile getiren Düzcü, Eğitime yönelik talepleri önemsedik. Bu bağlamda eczacı Hülya Tarhan Aroma Terapi eğitimi, Mustafa Özarslan Eczacı Yöneticiliği eğitimi, ortak ilaç alim programı ile ilgili projeler gibi eğitim programlarımız oldu. Sorunun parçası değil çözümün ta kendisi olmak için yola çıktık. Birlikte daha güçlüyüz” dedi. Selin BECER

Bilal Arpacı’nın listesi

Bilal Arpacı (Başkan), Işık Alkan, Demet Sakallı, Mehmet Burak Gürkan, Kemal Okay, Ayşe Sönmezkılıç, Mustafa Ezer.

Melike Düzcü’nün listesi

Melike Düzcü (Başkan), Gürler Öz, Kamuran Ağırbaş, Merve Coşar, Banu Aligül, Resul Mutluer, Gül Kavak, Halil İbrahim Özcan.