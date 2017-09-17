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Eczacılarda kongre heyecanı

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Eczacılarda kongre heyecanı
Türk Eczacıları Birliği 31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası’nın 19’uncu Olağan kongresinde üyeler yalnızca başkanları değil yönetimi belirlemek içinde oy kullandı

Türk Eczacıları Birliği 31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası’nın 19’uncu Olağan kongresi ilk ayağı olan genel kurulu önceki gün yapıldı. Kongrede mevcut Başkan Bilal Arpacı “Demokrat Eczacılar Platformu” listesiyle Melike Düzcü ise “Dayanışma Birliği” listesiyle seçime gireceğini duyurdu. Dün de odanın Yenişehir Mahallesi’nde bulunan binasında sandık başına geçildi. Oy kullanma işlemi 09.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleşti. 569 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimde üyeler, yalnızca başkanları değil yönetimi belirlemek içinde oy kullandı. Selin BECER

 

Eczacı Dayanışma Birliği Listesi:

Melike Düzcü (Başkan), Gürler Öz, Kamuran Ağırbaş, Merve Coşar, Banu Aligül, Resul Mutluer, Gül Kavak, Halil İbrahim Özcan

Demokrat Eczacılar Platformu Listesi

Bilal Arpacı (Başkan), Işık Alkan, Demet Sakallı, Mehmet Burak Gürkan, Kemal Okay, Ayşe Sönmezkılıç, Mustafa Ezer

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