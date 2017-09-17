Eczacılarda seçimin galibi belli oldu

Türk Eczacıları Birliği 31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası’nın 19’uncu Olağan kongresi ilk ayağı olan genel kurulu önceki gün yapıldı. Kongrede mevcut Başkan Bilal Arpacı “Demokrat Eczacılar Platformu” listesiyle Melike Düzcü ise “Dayanışma Birliği” listesiyle seçime girerken Bilal Arpacı'nın listesi 265 oy Melike Düzcü'nün listesi 80 oy aldı.
YÖNETİMİN TAMAMI ARPA'CININ LİSTESİNDEN
345 oda üyesinin oy kullandığı seçimlerde çarşaf liste uygulaması olmasına rağmen Bilal Arpacı'nın oy sayısı olarak büyük fark atması nedeniyle Arpacı'nın listesinin tamamı yönetim kurulunda yer aldı.
Türk Eczacıları Birliği 31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası'nın kazanan yönetim kurulu üyeleri
Demokrat Eczacılar Platformu Listesi
Bilal Arpacı (Başkan), Işık Alkan, Demet Sakallı, Mehmet Burak Gürkan, Kemal Okay, Ayşe Sönmezkılıç, Mustafa Ezer
Türk Eczacıları Birliği 31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası’nın 19’uncu Olağan kongresinde Bilal Arpacı başkan seçilirken yönetimin tamamını ise kendi listesinden oluştu.