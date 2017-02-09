‘Edeb-i Hayat Okumaları’nda kitaplar dağıtılmaya başlandı

‘Edeb-İ Hayat Okumaları’ isimli kitap okuma projesi kapsamında Gölcük Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Lisesi’nde yazar Mustafa Kutlu’ya ait eserleri okumaya başlayacak öğrencilerin kitapları okullarına ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Edeb-i Hayat Okumaları’ isimli kitap okuma projesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ve okullara kitaplar dağıtılmaya başlandı. Kocaeli’de öğrenim görmekte olan özel ve resmi tüm lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik proje kapsamında, ortaöğretim öğrencileri Mustafa Kutlu‘ya ait eserler; ortaokul öğrencileri ise Cahit Zarifoğlu’na ait eserleri okuyacak ve bu kitaplar üzerinden sınava tabi tutulacak. 5’er kişilik okuma gruplarının oluşturulduğu projede okunacak kitaplar Büyükşehir Belediyesi tarafından başvuru yapan tüm okullara ulaştırılmaya başlandı.

29 NİSAN’DA SINAV

Edeb-i Hayat Okumaları kitap okuma projesinin 29 Nisan’da sınavı yapılacak. 5 Mayıs’ta sonuçların ilan edilmesi sonrası 13 Mayıs tarihinde Kocaeli Kitap Fuarı’nda ödül töreni düzenlenecek. Gölcük Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Lisesi’nde yazar Mustafa Kutlu’ya ait eserleri okumaya başlayacak öğrencilerin kitapları okullarına ulaştı. Lisenin proje rehberi öğretmenlerinden Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Çiğdem Arslan, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitapları ve okumayı sevdirmek için Edeb-i Hayat Okumaları isimli kitap okuma projesinin çok önemli olduğunu ifade etti.